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دوليه

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تشافي: عانينا كثيراً


أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، سعادته بالفوز 1-0 خلال مواجهة بورتو، أول من امس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا. وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «واجهنا أشياء كثيرة وصعوبات خلال المباراة، كان الشوط الأول جيدًا، وفي الشوط الثاني لم نسيطر على اللعب وعانينا كثيراً». وأضاف: «هذه هي بطولة دوري الأبطال، التي تكلفنا الكثير، قدم اللاعبون كل ما لديهم، وعلينا أن نتحسن في المباريات المقبلة، لكننا اليوم حققنا 3 نقاط ذهبية». وعن إصابة ليفاندوفكسي، كشف: «لقد تعرض لضربة قوية للغاية في كاحله، مما أجبره على الخروج، ودعونا نرى موقفه من مباراة الأحد المقبل». وحول لامين يامال، كشف: «لقد شعر بانزعاج، حيث عانى من آلام في بطنه، وعانينا بتواجد 10 لاعبين ثم طرد غافي».


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