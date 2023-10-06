«موسم الرياض» راعياً لقمصان روما

دوليه

أعلن نادي روما الإيطالي أول من امس أن مهرجان «موسم الرياض» سيكون الراعي الجديد لقميصه، في أحدث خطوات السعودية تجاه كرة القدم الأوروبية. ولم يذكر روما في بيانه المدة التي ستستمر فيها الرعاية ولا قيمتها، لكن النادي الإيطالي سيلعب مباراة ودية في السعودية كجزء من الصفقة الجديدة. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن قيمة الصفقة تبلغ نحو ثمانية ملايين يورو (8.3 ملايين دولار) في الموسم الواحد. ولم يتطرق روما إلى موعد المباراة الودية، كما لم يُحدّد المنافس فيها أيضاً. و»موسم الرياض» هو مهرجان ترفيهي ورياضي يقام خلال فصل الشتاء في العاصمة السعودية وتُنظّمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة الخليجية. وكان نادي روما يبحث عن راعٍ رئيسي لقميصه بعد الانفصال عن شركة «DigitalBits» للعملات الرقمية، والتي لم تحترم شروط رعايتها البالغة 35 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات، وانفصل عنها نادي إنتر أيضاً. وكان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يلعب مبارياته بالشعار الروماني القديم على قمصانه «Senatus Populusque Romanus» أي «مجلس الشيوخ وشعب روما»، منذ فضّ الشراكة مع الراعي السابق أواخر الموسم الماضي.