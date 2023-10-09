العجمي يهدي الكويت «ذهبية جديدة»

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واصل أبطال الكويت تألقهم في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تختتم في مدينة هانغتشو الصينية اليوم، ورفع لاعب الكراتيه فهد العجمي غلة الكويت من الذهب إلى 3 ميداليات بعد إحرازه المركز الأول في مسابقة (كوميتيه) القتالية لوزن تحت 67 كيلوغراما، رافعاً رصيد بلاده في الدورة إلى عشر ميداليات (3 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات). وتألق العجمي (21 عاما) الذي يشارك في الآسياد للمرة الاولى، في تخطي التصفيات بمستوى تصاعدي حتى بلغ النهائي بعد ان فاز في 4 مواجهات متتالية ليواجه في النهائي الاردني عبدالرحمن المصاطفة (27 عاما) صاحب الخبرة الكبيرة المتوج بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو الاخيرة والذي يشارك في الاسياد للمرة الرابعة على التوالي، لكن مهارة وموهبة العجمي كان لها كلمة الحسم.

وعبر العجمي عن سعادته بتحقيق اول ميدالية ذهبية كويتية في لعبة الكراتيه في هذه الدورة مهديا هذا الانجاز لجميع من سانده من الأجهزة الادارية والفنية ولجميع الجماهير الرياضية.

وأوضح انه دخل المنافسات دون اي ضغوطات نفسية وذلك لان الجميع لم يتوقع وصوله الى المباراة النهائية مشيرا ان ذلك الامر اعطاه الثقة بأن يصل الى النهائي «الذي كان صعباً لكون منافسي لاعب منتخب الاردن المصنف الاول في اسيا»

وأضاف انه قدم كل مالدية في المنافسات من اجل ادخال الفرحة الى قلوب الجماهير الكويتية بنيل الميدالية الذهبية مؤكدا سعيه الى تطوير مستواه الفني والظهور بصورة تشرف الكويت في جميع المحافل الدولية والحصول على المزيد من الانجازات

ويختتم أبطال الكراتيه مشاركتهم في الدورة اليوم عندما يخوض الثلاثي محمد الموسوي وسلمان الموسوي ومحمد حسين منافسات فرق كاتا، كما تشارك اللاعبة دلال السعيد في منافسات كوميتيه تحت 50 كغم بمواجهة اليابانية ميهو مياهارا في دور الـ 16.

وفي باقي النتائج، ودع لاعب منتخب الجوجيتسو محمد علي منافسات تحت 85 كغم من الدور 32 بخسارته امام الصيني شياو زهو، كما خرج لاعب منتخب المصارعة محمد عبدالكريم من منافسات وزن 74 كغم امام منافسه إيفلوف ماجوميت من طاجيكستان.

