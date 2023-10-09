عودة «أزرق اليد»

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عاد وفد منتخب كرة اليد إلى أرض الوطن أمس قادما من الصين بعد تحقيقه الميدالية البرونزية في دورة الالعاب الآسيوية التاسعة عشرة. وكان في استقبال وفد المنتخب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ومدير الهيئة العامة الرياضة يوسف البيدان وعدد من المسؤولين.

وقال امين سر اتحاد اليد قايد العدواني في تصريح لـ «كونا» ان هذا الانجاز ليس بغريب على كرة اليد الكويتية وعادة ما يكون ابطال اللعبة على منصات التتويج.

وثمن العدواني جهود أعضاء الاتحاد والطاقم الفني والاداري والطبي الذين ساعدوا اللاعبين على تقديم مستويات متميزة ومشرفة أبهرت الجمهور الآسيوي والعالمي، معربا عن فخره واعتزازه باللاعبين الذين هم «السبب الرئيسي وراء هذا الانجاز».

وذكر ان منتخب اليد تنتظره استحقاقات وبطولات قادمة أهمها البطولة الآسيوية المؤهلة الى (اولمبياد باريس 2024) الشهر الحالي في قطر والبطولة الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم يناير المقبل في البحرين.

وشدد العدواني على ضرورة الاهتمام الكامل بمنتخبات اليد كونهم ابطالا في اللعبة على المستوى الاقليمي والقاري، لافتا الى أهمية بناء منشأة خاصة لكرة اليد تسهم في تطوير امكانات اللاعبين. يذكر أن «أزرق اليد» حقق الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بنتيجة 31-30.

