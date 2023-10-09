الأخضر والأصفر.. «حبايب»

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تعادل العربي مع القادسية 1-1 في مواجهة الدربي التي جمعتهما أمس على ستاد جابر الدوري ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، وشهدت تكريم الرياضيين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان.

تقدم العربي بهدف حمزة خابا (21)، وتعادل القادسية بهدف الأرجنتيني سيرجيو فيتور (45+2)، ليرفع كل فريقه رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني.

وفي ظل غياب الحارس الأساسي سليمان عبدالغفور والظهير الأيسر حميد القلاف للإصابة، دفع المدرب الألماني توماس برداريتش مدرب العربي بالحارس أحمد دشتي ولعب بثلاثة لاعبين في خط الدفاع هم الجزائري سفيان بوشار وحسن حمدان وجمعة عبود مع عبدالله عمار في الجهة اليمني والنيجيري أنايو إيوالا في الجهة اليسرى، والثلاثي سلطان العنزي وبدر طارق والمغربي وليد الصبار في وسط الملعب، والمغربي حمزة خابا والسنغالي مامادو ثيام في خط الهجوم. في المقابل بدأ محمد إبراهيم المباراة بالحارس خالد الرشيدي، ورباعي الدفاع: الأرجنتيني سيرجي فيتور وخالد إبراهيم وراشد الدوسري وعزيز نصاري، وأمامهم الثنائي النيجيري دانييل جيبولا وعبدالله الشمالي مع مبارك الفنيني على الجهة اليسرى والليبي محمد صولة على الجهة اليسرى، وفي الهجوم التونسي يوسف بن سودة، وخلفه المالي إبراهيما تانديا.

وبدأ الأصفر بداية قوية وكان الطرف الأفضل، وهدد مرمى العربي بتسديدة لتانديا أبعدها دشتي بصعوبة إلى ركنية (8) وأخرى لصولة ارتطمت بالدفاع (10). وانتظر الأخضر حتى الدقيقة 21 ليفتتح التسجيل عبر حمزة خابا الذي تلقى تمريرة بينية من ثيام سددها من تحت الحارس الرشيدي. ومنح هذا الهدف الأفضلية للعربي الذي سيطر على الملعب وحاول التهدئة لإنهاء الشوط الأول لصالحه، لكن فيتور نجح في تعديل النتيجة بعد ركلة حرة نفذها الفنيني وحولها برأسه في المرمى دون رقابة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وانخفض أداء الفريقين في الشوط الثاني الذي لم يشهد خطورة على المرميين باستثناء مرات قليلة معظمها للعربي، أبرزها رأسية لبوشار أبعدها الرشيدي بصعوبة إلى ركلة ركنية (76). وطالب العربي بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد لمسة يد على فيتور لكن الحكم عبدالله الجمالي لم يحتسبها حتى بعد مراجعة «الفار»، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1. وكانت الجولة شهدت أول من أمس فوزاً متأخراً للنصر على خيطان بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد عبدالله الخليفة. وبعد أن قاربت المباراة على النهاية سجل الكولومبي هانسيل زاباتا الهدف الأول للعنابي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع رافعاً رصيده إلى 8 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين. وأضاف زميله عبدالرحمن الرشيدي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. ورفع النصر رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد خيطان عند 4 نقاط.

وفي مباراة ثانية أقيمت على ستاد علي صباح السالم، تعادل الجهراء مع الفحيحيل سلباً، ليحصد النقطة الأولى له هذا الموسم بعد ثلاث هزائم متتالية وضعته في المركز الأخير في حين بقي الفحيحيل في المركز قبل الأخير بنقطتين.

وافتتحت الجولة الخميس بلقاء كاظمة مع السالمية الذي انتهى بفوز البرتقالي 2-1 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد السالمية عند 3 نقاط.

