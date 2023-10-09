المحمد رئيساً لـ «دولي البولينغ»

محلية

انتخب مرشح الكويت الشيخ طلال المحمد رئيساً للاتحاد الدولي للبولينغ للسنوات الأربع المقبلة بعد فوزه في الانتخابات التي جرت أمس بالكويت خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد (الكونغرس) محتفظا بمنصبه لولاية ثالثة.

وجاء فوز المحمد بالانتخابات التي جرت على هامش بطولة الكويت العالمية للبولينغ للرجال والسيدات المتواصلة في البلاد بجدارة واستحقاق بعد نيله 87 صوتا مقابل 17 صوتا لمنافسته مرشحة كندا كاتي إنيس لتستمر قيادته لأسرة البولينغ الدولية بجانب رئاسته للاتحاد الآسيوي للعبة والنادي الكويتي للبولينغ.

واكد المحمد في تصريح للصحافيين عقب الانتخابات سعي الاتحاد بحلته الجديدة لبذل المزيد من الجهود لاستكمال مسيرة النجاح لرياضة البولينغ العالمية التي بدأت منذ ترؤسه الاتحاد قبل سنوات. وأوضح ان الاتحاد سيواصل سعيه لنشر اللعبة في أكبر عدد من دول العالم عبر ضمها لعضوية الاتحاد ولا سيما من القارة الافريقية مقدما شكره لاعضاء الجمعية العمومية على منحة هذه الثقة الغالية للمرة الثالثة على التوالي. وذكر أن البطولة العالمية المتواصلة في الكويت والتي بدأت قبل يومين أظهرت مستوى عاليا في التصفيات التمهيدية ما يؤكد تطور هذه اللعبة على الصعيد العالمي متمنيا لجميع اللاعبين لا سيما الكويتيين التوفيق والسداد. وانتخبت الجمعية العمومية أيضا الكوستاريكي مارتن فابا نائبا أولا للرئيس والقبرصي ماريوس نائبا ثانيا اضافة الى 12 عضوا لمجلس ادارة الاتحاد يمثلون جميع قارات العالم.

