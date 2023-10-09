القادسية والكويت يواجهان دجلة والسيب في «السلة العربية»

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يلتقي القادسية مع دجلة الجامعة العراقي في 01:00 ظهرا في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي على صالة نادي الغرافة في بطولة الاندية العربية الـ35 لكرة السلة المقامة حالياً في الدوحة لغاية 12 أكتوبر الحالي، فيما يواجه الكويت حامل اللقاب نظيره السيب العماني على صالة الريان في التوقيت ذاته. وفي بقية مواجهات هذا الدور، يلتقي المحرق البحريني مع دينامو اللبناني، وبيروت اللبناني مع وحدة صنعاء اليمني، والاهلي المصري مع الفتح السعودي، وسلا المغربي مع مواطنه مجد طنجة، والاتحاد الجزائري مع قطر القطري، والاتحاد السكندري مع خدمات البريج الفلسطيني.

ولن تكون مواجهة القادسية مع دجلة الجامعة سهلة ابداً على اعتبار ان دجلة مثل العراق في العديد من البطولة الخارجية خلال السنوات الماضية في الوقت الذي غاب الاصفر عن المشاركات الخارجية منذ سنوات مما يمنح الفريق العراقي الأفضلية في لقاء اليوم.

وسيحاول الاصفر مجاراة منافسه خلال المباراة لتحقيق نتيجة ايجابية والتأهل للدور المقبل اذ يعتمد المدرب الاميركي للفريق ستيبنغ على مجموعة من اللاعبين المميزين امثال صالح يوسف ومحمد اشكناني وراشد الرباح بالاضافة الى الاميركيان الونو ولوري.

وفي المواجهة الثانية يبدو الكويت على موعد مع التأهل للدور الثاني بعد الاداء المميز الذي قدمه في الدور التمهيدي بالاضافة الى الخبرة التي يمتلكها اللاعبين، في المقابل لم يقدم منافسه السيب مستوى لافت في الدور التمهيدي. ويمتلك الابيض لاعبين على مستوى عال امثال الاخوين حمد ومحمد عدنان وعبدالرحمن السهو بالاضافة الى الاميركي انتوني ماركوس والهاييتي لالان والجزائري محمد حراث.

