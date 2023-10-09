كيسيه حسم «دربي جدة»

دوليه

قاد لاعب الوسط الدولي العاجي فرانك كيسييه الأهلي الى الفوز على غريمه التقليدي الاتحاد بهدف وحيد سجله في الدقيقة 31 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن المرحلة التاسعة من الدوري السعودي.

وعاد الاهلي الى سكة الانتصارات بعد خسارة وتعادل فحقق فوزه السادس هذا الموسم رافعا رصيده الى 19 نقطة في المركز الخامس بفارق الاهداف خلف الاتحاد الذي تراجع الى المركز الرابع بخسارته الثانية هذا الموسم وفشله في الفوز للمباراة الثانية تواليا بعد تعثره امام مضيفه الفيحاء سلبا في المرحلة الماضية.

وضمن الجولة ذاتها، أوقف أبها انتفاضة النصر وحرمه من الارتقاء الى المركز الثاني مؤقتا عندما أرغمه على التعادل 2-2 على ملعب «الأول بارك» في الرياض. وفرط النصر في تقدمه بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي أوتافيو إدميلسون (3) والبرازيلي اندرسون تاليسكا (28)، حيث قلَّص التونسي سعد بقير الفارق قبل نهاية الشوط الأول (36 من ركلة جزاء) ثم سجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان النصر يمني النفس بفوز سابع تواليا منذ خسارتيه في المرحلتين الاولى والثانية والارتقاء الى المركز الثاني ولو مؤقتا، لكن أبها انتزع نقطة ثمينة أوقف بها هزائمه الأربع المتتالية وحقق التعادل الأول هذا الموسم مقابل فوزين وست هزائم. ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة وصعد الى المركز الثالث، فيما رفع أبها رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

