مواجهة التحديات

الاخيرة

تمر الكويت بمرحلة حرجة جدا وتحديات داخلية وخارجية خطيرة.

داخليا شبه توقف لعجلة التنمية وعجز شبه كامل عن صيانة ما هو قائم حتى الأشجار ماتت وهي واقفة، والشوارع تكسرت والحيطان مائلة وعلى هذا المنوال يسير كل شيء في البلد أمام جهاز إداري معظمه فاشل وفاسد.

والتحديات الخارجية أطلت بأنيابها وحركت أذنابها بعد أن شعرت بأنها أمام دولة مشغولة بالجدل وصراع الذباب الالكتروني على زبالة الخلافات النتنة فوجدت فرصتها طمعا في الحصول على أكثر مما تستحق.

الكويت أضحت عروساً كثر خطابها ولكنهم يريدونها دون مهر ودون تكلفة تذكر.

أما أبناء الأسرة الحاكمة فقد فضل بعضهم الابتعاد عن هذا المشهد المؤلم وآثروا السلامة فلم يعد للخيريِّن مكان في بيئة مسمومة. أما الذين انغمسوا في اللعبة فقد شغلتهم هموم أنفسهم عن هموم الوطن، وترتيبات وضعهم عن ترتيب أوضاع الوطن فتحول بعضهم الى عنصر هدم لا بناء.

الكويت لن تستطيع أن تواجه التحديات الخارجية ما لم يتم ترتيب الأوضاع الداخلية وتنقيتها من كل الشوائب.

وطن يعبث بساحته المزوِّرون والمزدوجون وغير المواطنين، كيف يكون حاله؟ أولوياته هي أولوياتهم. إنجازاته لا تذكر. إخفاقاته يتم إبرازها لبث مزيد من اليأس والألم لكل من يريد أن يعمل ويجتهد.

صراع على المناصب من دون إنجاز. وتصفيق على إنجازات وهمية. نشوة وطرب لمديح المنافقين والمطبلين والمدفوع لهم.

يا سادة ما هكذا تدار الأوطان في حالة الرخاء فكيف وهي في حالة الشدة والعناء؟

رحم الله الشاعر حين قال:

فقلت من التعجب ليت شعري

أأيقاظ أمية أم نيام

فإن يقظت فذاك بقاء ملك

وإن رقدت فإني لا أُلام

فإن أصبحوا وثووا نياما

فقل قوموا فقد حان القيام

