كي لا يضيع الدم هدراً!

الاخيرة

لا يوجد في علوم الحروب ما يسمى بـ «الحرب لأجل الحرب» كحال مبدأ «الفن لأجل الفن» كون الأخذ بالشعار الأول يعني أن تضيع الدماء البرئية هدراً وتثكل الأمهات وتترمل الزوجات ويتيتم الأطفال لأجل العبث السياسي والبوصلة المفقودة والفرص الضائعة، الحروب تشن ضمن خطة واضحة المعالم للحصول على الحقوق والوصول للسلام الدائم.

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الدول الخليجية الست لم يشاورها أحد عند الرغبة بإشعال الحرب، ومن ثم لا يجوز إلقاء اللوم بأي درجة عليها، علماً بأنها الوحيدة التي ستدفع فاتورة الإعمار المتكررة، كما أنها من يعمل جاهداً لحصول الفلسطينيين على حقوقهم، وإعلان دولتهم ولم يعرف عنها دعم الحروب التي لم تحل عبر التاريخ إشكالاً قط، وخاصة الحروب غير المتكافئة القوى ومعروفة النتائج بشكل مسبق. إن لدولنا الخليجية قضايا سيادية وأولويات خاصة بها، ولا يحق لأحد أن يحاول فرض أجندات خاصة به عليها، فقد جرب ذلك المسار بالسابق وحصدت الدول الخليجية... جزاء سنمار!

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آخر محطة:

(1) فليهدأ قليلاً العطوانيون أي أمثال عبدالباري عطوان الذي يطالب بالحروب والضرب من مخدعه الدافئ الذي يبعد آلاف الأميال أرض المعركة المليئة بالأشلاء المقطعة والدماء المهدورة والبناء المهدوم.

الحكمة والعقل والتجربة المرة تفرض أن تكون الحرب الحالية في غزة هي آخر الحروب، وأن تصل القضية الفلسطينية إلى حل نهائي يحقن الدماء ويحافظ على الأرض الفلسطينية من الضياع، وهذا ما تسعى السعودية والدول الخليجية للوصول إليه، فقد أثبتت تجربة الأعوام المئة الماضية وفي كل مرة... أن الأراضي الفلسطينية والعربية تضيع بالحروب... وترجع بالسلام!

(2) لإظهار بشاعة الحروب... عشرات الأبراج السكنية الشاهقة الارتفاع في قلب غزة ممن كلف بناؤها مئات ملايين الدولارات، وجهد شاق لمئات الرجال، واستخدم فيها آلاف الأطنان من الحديد والأسمنت وهي مواد يصعب توفرها بالقطاع واستغرق بناؤها سنوات طوال... هدمت بالقذائف الثقيلة خلال ثوانٍ!

