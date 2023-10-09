45 نائباً: للشعب الفلسطيني الحق في الرد على اعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال

وطن النهار

أكد بيان نيابي الدعم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في الرد على الاعتداءات والانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية وذلك حتى تتحقق حريته.

وقال 45 نائبا في بيان نشروه عبر حساباتهم في مواقع التواصل إن انتهاكات الكيان الصهيوني للمقدسات الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى المبارك تصاعدت خلال الأسابيع القليلة الماضية إذ اقتحم آلاف المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك وأبوابه تحت رعاية قوات الاحتلال وحكومته المتطرفة التي أقدمت أيضا على الاعتداء على المصلين والمصليات وتدنيس المسجد الأقصى المبارك وكذلك الحرم الإبراهيمي في الخليل. وأضاف النواب في بيانهم أن قوات الاحتلال زادت من اعتداءاتها على مخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية وهو ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين منذ بداية العام الحالي وذلك كله يتم تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا مما أفضى إلى تأجيج حالة الغضب لدى الفلسطينيين الذين سعوا دائما للرد على تلك الاعتداءات والانتهاكات بشتى السبل المتوافرة لديهم وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال الذي كفلته جميع الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية.

وتابع البيان أنه وانطلاقا من ذلك وبناء على الموقف الشعبي والرسمي الثابت والمبدئي لدولة الكويت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق فإن أعضاء مجلس الأمة الكويتي الموقعين على هذا البيان يؤكدون حق الشعب الفلسطيني في الرد على ممارسات الكيان الصهيوني وما يجري هو الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وعمل مشروع للشعب الفلسطيني الذي يسعى لرد العدوان ورفع الظلم عنه وحماية مقدسات المسلمين وهي غايات لها القبول في ضوء الأعراف والقوانين الدولية والصدى الطيب والتأييد لدى العالم الحر. وأكدوا أن ما جرى يضع على عاتق الشعوب العربية والإسلامية مسؤولية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل الأشكال الممكنة بما يمكنه من الوقوف في وجه الجرائم الصهيونية المستمرة. ودعا النواب في بيانهم الحكومات العربية والإسلامية إلى الوقوف الجاد إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه والاستمرار في عزل الكيان الصهيوني المجرم، وأضافوا نؤكد نحن ممثلي الشعب الكويتي على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني فاليهود نقضة العهود. وتشهد فلسطين تطورا مفاجئا بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) محمد الضيف بدء عملية (طوفان الأقصى) ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات وردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى هذا العام. وارتفعت خسائر الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بسبب العملية إلى أكثر من 200 قتيل و1100 جريح في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

