اتحاد المبرات: ندعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وطن النهار

أكد اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية دعمه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني منددا بالانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى. وقال (الاتحاد) في بيان إن قوات الاحتلال تواصل محاولاتها تغيير معالم المدينة القديمة بفرض سياسة التوسع الاستيطاني بالمخالفة لجميع القرارات الدولية. وأضاف أنه يتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث الأخيرة في الأراضي المحتلة انطلاقا من الموقف الكويتي الرسمي والشعبي وفي سياق الدعم التاريخي من دولة الكويت للقضية الفلسطينية. وتشهد فلسطين تطورا مفاجئا بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) محمد الضيف بدء عملية (طوفان الأقصى) ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات وردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى هذا العام.

