«طوفان الأقصى».. أرقام مرعبة في إسرائيل

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غزة - الوكالات: تكشف هول الخسائر الإسرائيلية جراء عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام ودخلت يومها الثاني مع تأكيد مقتل 700 إسرائيلي وجرح ألفين آخرين على الاقل، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مئات المدنيين وتدمير منازل ومساجد. وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امس رسميا «حالة الحرب» لكنها تجرعت سم اخلاء مستوطنات الجليل الاعلى على الحدود مع لبنان بعد قرار مشابه لمستوطنات غلاف غزة....(طالع ص 17-16).

واطلقت المقاومة الفلسطينية أمس دفعات صاروخية جديدة من غزة، فيما كشفت كتائب القسام أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لسديروت بـ100 صاروخ ردا على استهداف البيوت الآمنة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن «حماس» أسرت 100 إسرائيلي منذ بدء الهجوم. وأشارت إلى أنه «لا يمكن حصر» أعداد القتلى والجرحى حتى الآن في حين ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» ان عدد المفقودين تجاوز 750 اسرائيليا.

في غضون ذلك اشتبكت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس مع مئات المقاتلين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة فيما حذّر من «حرب طويلة وصعبة»، مع اعلان الجيش الإسرائيلي عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأوضحت كتائب القسام في بيان لها امس أن مقاتليها ما زالوا «يخوضون اشتباكات ضارية» في مواقع عدة داخل إسرائيل. كما ذكرت أن القتال لا يزال يجري في مناطق عدة متاخمة لقطاع غزة من بينها أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد، وكيسوفيم. من جهتها أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها لا تزال بعيدة عن إعلان النجاح في التصدي للمتوغلين. وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي لموقع يديعوت أحرونوت «بشكل لا لبس فيه هناك مسلحون داخل حدود إسرائيل».

وفي قطاع غزة واصل جيش الاحتلال قصفه الانتقامي العشوائي حيث ادت عشرات الغارات الجوية الى سقوط 370 شهيدا واصابة نحو 2200 بجراح.

وقال متحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إن «44 مدرسة تابعة لها استضافت أكثر من 20 ألف نازح» وأن العدد قابل للزيادة.

وفي تطور لافت وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، امس بالاستعداد لإخلاء مستوطنات في الشمال الإسرائيلي القريب من لبنان. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه على خلفية تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، فإن غالانت أوعز باستعداد بلاده لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود المشتركة مع لبنان.

وقصف حزب الله امس 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.