مليار دولار خسائر إسرائيل.. يومياً

الأولى

تكبد الكيان الصهوني خسائر فادحة منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى التي أدت إلى مقتل مئات الإسرائيليين وإصابة نحو ألفين آخرين، إلى جانب أسر العشرات من الجنود، حيث هبطت بورصة تل أبيب أكثر من 6%.

ويترقب المستثمرون فتح أسعار صرف العملات أمام الشيكل، وسط توقعات بتراجع آخر يضيف مزيدا من الضعف للعملة الإسرائيلية.

وتوقّع خبراء اقتصاديون أن تكون لعملية طوفان الأقصى تأثيرات اقتصادية مباشرة، وأخرى في المستقبل، حيث تقدر خسائر الاحتلال بمليار دولار يومياً، فيما علقت عشرات الخطوط الجوية رحلاتها الجوية من والى تل ابيب. وأوقفت لوفتهانزا وطيران الإمارات وراين إير وخطوط إيجه الجوية وشركات أميركية وحتى الخطوط الجوية الفرنسية وبولندا واسبانيا وايطاليا رحلاتها.

وعززت الاحداث جاذبية الذهب وشراء الاصول والدولار لكنها لم تنعكس على منطقة الخليج والشرق الاوسط بشكل مؤثر، حيث يتوقع ان يكون التأثير محدوداً على اسواق النفط.

وقال مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة يديعوت أحرونوت غاد ليئور، إن الحرب مع قطاع غزة اندلعت في وقت تنتظر فيه السوق الإسرائيلية قرارات مصيرية، تتعلق بأسعار الفائدة من جانب بنك إسرائيل (البنك المركزي)، وفي وقت تواصل فيه العُملة الإسرائيلية (الشيكل) التراجع أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، كما أن بورصة تل أبيب كانت تشهد الأسبوع الماضي تراجعات.

ورجح غاد ليئور أن تعمق الحرب على جبهة غزة من أزمات الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار تراجع الشيكل أمام الدولار، وكذا تراجع الأسهم في البورصة الإسرائيلية. وقدّر حجم الخسائر الإسرائيلية في مواجهات عسكرية سابقة مع المقاومة الفلسطينية بعشرات مليارات الدولارات، للقطاع الاقتصادي والتجاري والسياحي، كما يتوقع أن تعمق الخسائر المالية وكلفة الحرب عجز الموازنة العامة لإسرائيل.

وتعطلت المصالح الاقتصادية بالكامل جنوب الكيان الصهيوني، وربما تل أبيب تحت تأثير الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية.