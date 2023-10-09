علاقة السلطتين.. «الأجواء غير مستقرة»

الأولى

? كتب لافي النبهان وعبدالله المجادي

بعد انفتاح شهية النواب على تقديم الاستجوابات باعلان النائب حمدان العازمي استجوابه وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، وكذلك الشراهة النيابية في سرعة اقرار القوانين ذات الأبعاد المعيشية والتي يستعجل النواب اقرارها رغم الرفض الحكومي لغالبيتها نظرا لارتفاع كلفتها المالية، اعتبر مصدر برلماني هذه التطورات السياسية بـ«نذير أزمة» قد تؤثر على علاقة السلطتين.

وفي هذا السياق كشف النائب حمدان العازمي? عما يجريه من العمل على إعداد صحيفة استجواب وزير التجارة محمد العيبان من محاور عدة تتعلق بتعارض المصالح وسوء استخدام السلطة وتجاوزات مالية وادارية.?

من جانب آخر، تعقد اللجنة التنسيقية النيابية اجتماعا الأحد المقبل لإقرار الأولويات التشريعية بشكلها النهائي وعرضها على الجانب الحكومي من اجل التوافق على خارطة تشريعية معلنة لدور الانعقاد المقبل.

وفي هذا الصدد، وجه النائب د. حسن جوهر دعوات شخصية لأعضاء مجلس الأمة لحضور الاجتماع.

على صعيد متصل، قال رئيس اللجنة التعليمية النائب د. حمد المطر خلال لقاء في تلفزيون المجلس ان قانون تطوير التعليم في مراحله النهائية وخلال ثلاثة أسابيع ستتم مناقشة مسودته التي تتضمن أحد عشر مشروعا أو مبادرة، لافتا الى ان هناك ملاحظات جذرية على قانون تنظيم الإعلام تعمل عليها اللجنة مع ذوي الاختصاص.

واكد أنه من الضروري أن يكون هناك سقف كبير للتعبير عن الرأي والحريات بشرط عدم التعدي على خصوصيات المواطنين وحقوق الآخرين.

وقال المطر ان اللجنة لها رؤية بالوصول الى نزع مركز تطوير التعليم كجسم من وزارة التربية وربطه برئاسة مجلس الوزراء ليصبح هو الذي يراقب على الأعمال التنفيذية لتطوير التعليم.