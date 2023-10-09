الكويت أنهت «آسياد هانغتشو» بـ 11 ميدالية

الأولى

رفعت الكويت حصيلتها في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي اختتمت أمس بمدينة هانغتشو إلى 11 ميدالية (3 ذهبيات، و4 فضيات، و4 برونزيات) بعد فوز فريق الكراتيه المكون من الثلاثي محمد الموسوي وسلمان الموسوي ومحمد حسين ببرونزية «الكاتا». وهي الميدالية الرابعة لمنتخب الكراتيه بعد ذهبية فهد العجمي وفضية عبدالله شعبان وبرونزية سلمان الموسوي.

وبدأ الحصاد الكويتي في الدورة ببرونزية في المبارزة أحرزها يوسف الشملان في مسابقة «السابر»، قبل أن يتألق أبطال الرماية ويحرز عبدالله الرشيدي ذهبية «السكيت»، ثم ينال مع إيمان الشماع فضية الزوجي المختلط في المسابقة ذاتها، وأضاف طلال الرشيدي فضية «التراب»، ثم أحرز مع زميليه خالد المضف وعبدالرحمن الفيحان فضية الفرق للمسابقة ذاتها.

وظفر العداء يعقوب اليوحة بذهبية سباق 110 أمتار حواجز، في حين حصل منتخب كرة اليد على الميدالية البرونزية. واحتلت الكويت المركز 23 في جدول الترتيب العام للآسياد، وجاءت في المركز الخامس خليجياً بعد البحرين وقطر والإمارات والسعودية.

وكانت المشاركة الأولى للكويت في الآسياد عام 1974 في طهران، وأحرزت وقتها فضية عن طريق العداء عبداللطيف عباس في سباق 400 متر حواجز.