45 نائباً: نرفض التطبيع مع «اليهود نقضة العهود»

الأولى

أصدر 45 نائبا بيانا اكدوا فيه الدعم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في الرد على اعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال، مؤكدين ان ما يجري هو الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وعمل مشروع للشعب الفلسطيني الذي يسعى لرد العدوان ورفع الظلم عنه وحماية مقدسات المسلمين وهي غايات لها القبول في ضوء الأعراف والقوانين الدولية والصدى الطيب والتأييد لدى العالم الحر.

وبين النواب في بيانهم ان عملية طوفان الأقصى من قبل المقاومة تضع على عاتق الشعوب العربية والإسلامية مسؤولية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل الأشكال الممكنة بما يمكنه من الوقوف في وجه الجرائم الصهيونية المستمرة.

ودعا البيان الحكومات العربية والإسلامية إلى الوقوف الجاد إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، والاستمرار في عزل الكيان الصهيوني المجرم، مؤكدين رفضهم التطبيع مع الكيان الصهيوني، كممثلين عن الشعب الكويتي فـ«اليهود نقضة العهود».

وقال الـ45 نائبا إن انتهاكات الكيان الصهيوني للمقدسات الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى المبارك تصاعدت خلال الأسابيع القليلة الماضية إذ اقتحم آلاف المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك وأبوابه تحت رعاية قوات الاحتلال وحكومته المتطرفة التي أقدمت أيضا على الاعتداء على المصلين والمصليات وتدنيس المسجد الأقصى المبارك وكذلك الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وأضافوا في بيانهم أن قوات الاحتلال زادت من اعتداءاتها على مخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية وهو ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين منذ بداية العام الجاري وذلك كله يتم تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا مما أفضى إلى تأجيج حالة الغضب لدى الفلسطينيين الذين سعوا دائما للرد على تلك الاعتداءات والانتهاكات بشتى السبل المتوافرة لديهم وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال الذي كفلته جميع الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية.