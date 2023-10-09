«أمسية الوفاء» تستذكر عطاءات عبدالكريم عبدالقادر ويوسف ناصر

ديوان Diwan

تعاود جمعية الفنانين الكويتيين نشاطها الفني والثقافي، خلال الموسم الجديد، حيث تقيم جمعية «أمسية حديث الوفاء» للفنان القدير الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والشاعر القدير الراحل يوسف ناصر، وذلك في الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في قاعة «شادي الخليج» بمبنى الجمعية.

تشهد الأمسية مشاركة كل من الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والباحث في التراث الكويتي د. يوسف عبدالوهاب السريع، ونائب رئيس جمعية الفنانين الكويتيين الأستاذ القدير الملحن أنور عبدالله، والشاعر القدير بندر المطيري، والأستاذة القديرة هناء العشماوي.

وسيكون محور الأمسية حول عطاءات عبدالقادر وناصر، ودورهما في المساهمة في إثراء الساحة الفنية بالكثير من الأغاني البارزة، التي لا تزال راسخة في ذاكرة الجمهور الكويتي والعربي.

تأتي هذه الأمسية وفاء وتقديرا من قبل جمعية الفنانين الكويتيين للقامتين الفنيتين عبدالكريم عبدالقادر ويوسف ناصر، واللذين قدما إسهامات وبصمات خالدة في تاريخ الفن الغنائي الكويتي والخليجي والعربي، واللذان يمتلكان رصيدا زاخر من الأعمال الغنائية الوطنية والعاطفية والاجتماعية والرياضية.

كذلك انطلاقا من دور جمعية الفنانين الكويتيين، وحرص مجلس الإدارة على تكريم الفنانين الرواد الذين تركوا أثرا بالغا وواضحا في مسيرة الفن الكويتي.

