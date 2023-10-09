«عمان في قلب الكويت».. معرض فني يجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين

ديوان Diwan

أكد سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت صالح الخروصي عمق العلاقات الثنائية ما بين البلدين والتي يعكسها المعرض الفني «عمان في قلب الكويت» الذي انطلق السبت بمقر نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين. وقال الخروصي خلال رعايته وافتتاحه المعرض إنه يأتي بمشاركة أكثر من 50 فنانا عمانيا بما يعكس أهمية تواصل المؤسسات مع بعضها البعض لإثراء الساحة الثقافية والفنية. بدوره أكد رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين الدكتور نبيل الفيلكاوي الحرص على دعم الفنانين في دولة الكويت وخارجها وكذلك مد الجسور التعاون والتواصل ما بين الفنانين الخليجيين.

وأفاد الفيلكاوي بأن الفعالية شملت معرضا فنيا وندوة شعرية في اليوم الثاني وأمسية موسيقية في اليوم الثالث مؤكدا دعم النقابة للفنون بجميع مجالاتها. وتزينت قاعة النقابة بلوحات فنية جميلة أبدعتها أياد عمانية وامتلأت بالفنانين العمانيين بلباسهم التقليدي الجميل إلى جانب حضور من الفنانين والمهتمين الكويتيين في مشهد يعكس قوة العلاقة والدعم ما بين الشعبين. وقالت الفنانة التشكيلية العمانية ليالي الغريبي إنها تشارك بلوحة تراثية تشرح حنان ولطافة الأخت لأخيها باعتبارها الأم الثانية للأخوة مبينة أنها رسمتهم باللباس العماني تأكيدا على الهوية الوطنية.

