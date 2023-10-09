الكاظمي قدم محاضرة عن «حكايا معلم في التربية والمسرح»

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قدم الفنان عصام الكاظمي محاضرة «حكايا معلم في التربية والمسرح»، في مكتبة تكوين بحضور جمع من المهتمين. وتحدث الكاظمي على هامش المحاضرة وقال « المحاضرة هي عبارة عن مجموعة من القصص التي مرت عليه خلال 23 سنة، فأنا معلم منذ سنه 2000، وما زلت مدرسا لمادة الأحياء، فخلال تلك الفترة مرت علي الكثير من القصص في الجانبين التربوي أو المسرحي، وأيضا قمت بتأسيس فريق مسرح مدرسي وقدمنا مسرحيات عدة وفزنا بجائزتين في فترة إقامة مسابقات العروض المسرحية ولكنها توقفت الآن».

وذكر الكاظمي أن مجموعة من طلبته دخلوا المعهد العالي للفنون المسرحية وأصبحوا ممثلين معروفين مثل الفنان علي كاكولي، والمخرج التلفزيوني علي عثمان، وأيوب دشتي، علي العلي، علي الحسيني، علي العبد المحسن وغيرهم وأيضا هناك صحافيون مثل الصحافي حمود العنزي.

وأكد الكاظمي على أهمية المسرح المدرسي وعلق قائلا: «لو في يدي زمام أمور وزارة التربية لجعلت مادة المسرح مادة أساسية أو أطلق عليها مادة الدراما التربوية، فهي لا تهدف إلى تخرج ممثلين ولكن تهدف إلى أن الدراما المسرحية تدرب الطلبة والطالبات على الثقة بالنفس، والتعاون، وتقبل الرأي الآخر، والنقاش، فالمسرح له أهمية جدا كبيرة في تطوير شخصية الطالب».

وعن أعماله الدرامية يجيب بأنه حاليا يعرض له مسلسل «سوء المناخ»، على منصة شاهد. وتجدر الإشارة إلى أنه مسلسل درامي اجتماعي يقع في 11 حلقة، ويركز على حقبة الثمانينات، ويسرد تفاصيل حكايات واقعية عبر دراما اجتماعية تحاكي قصصاً عن سوق المناخ. للكاتب والمخرج رمضان خسروه، وللمنتج والاعلامي عبد الرحمن الدين بالشراكة مع د. حنان خسروه، ويشارك فيه زهرة عرفات، وتركي اليوسف، وجمال الردهان، وأحلام حسن، وعبد الله البلوشي، ونورة العميري، وغيرهم.

والجدير بالذكر ان الكاظمي ممثل ومخرج مسرحي، معلم مادة الأحياء بوزارة التربية، مؤسس ومدير فرقة الجيل الواعي المسرحية التي قدمت 30 مسرحية وفازت بـ 62 جائزة داخل الكويت، أول فنان كويتي يفوز بجائزة المجلس الثقافي البريطاني للمبادرين عام 2008، حصل على جائزة مسابقة العروض المسرحية بمسابقة وزارة التربية عامي 2005 و2007، شارك في ورش ودورات مسرحية في الكويت وخارجها بالتمثيل والإخراج، والإلقاء والمكياج، والإضاءة والكتابة.

