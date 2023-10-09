ندى الفردان: أدب الطفل يعاني من التهميش وقلة الدعم

ديوان Diwan

«لعل ما يدفع الأطفال لعدم الاهتمام بالتعلم والتثقف كما كان في السابق، رؤيتهم كيف أن فئة المثقفين والمتعلمين يُبخس حقهم، بينما يتم تمجيد بعض أولئك الذين أصبحوا مشاهير في مجال الفن أو «السوشيال ميديا» رغم ضحالة تفكيرهم وانعدام ثقافتهم. هذا ما يجعل الطفل يفكر تلقائيًا في تقليد من يعتقد أنهم أصحاب النجاح».. بهذه الكلمات اختصرت الكاتبة البحرينية في لقائها مع «النهار» ما آل إليه واقع الثقافة الآن ليس على مستوى ثقافة الأطفال فقط، وبل أبعد من ذلك، ولامست من خلال حوارنا معها خطر عدم توظيف تطور التكنولوجيا الجيد على حياة الأطفال والاسرة بشكل عام، ولكنها لم تخفِ تفاؤلها بأنه مازال هناك من يقرأ ويبحث عن الكتاب. كما تحدثت عن قصتها الجديدة «الغافة المسحورة» والتي مازجت فيها بين خيالها المتبحر في أدب الأطفال والكتابة لهم وبين خيال الذكاء الاصطناعي فإلى نص الحوار:

• كيف جاءت فكرة القصة ولماذا الاستعانة بالذكاء الاصطناعي؟

? تلقيت دعوة لحضور ملتقى الشارقة الدولي للراوي، وهو ملتقى يُعنى بالرواة والحكواتيين من مختلف أنحاء العالم. حيث يهتم بالمحافظة على الإرث الشعبي القصصي، وبنقله للأجيال القادمة. وبما أن ثيمة الملتقى لهذا العام كانت تتعلق بحكايات النباتات، وددت أن أكتب قصة تتعلق بشجرة مشهورة لدينا في الخليج، ألا وهي شجرة الغاف. وأحببت أن أصيغ القصة على نمط القصص الخرافية، لما فيها من تشويق وإثارة. وبما أني أحب تجريب الأشياء الجديدة، وأتطلع دائمًا لإضافة لمسات لأدب الطفل، أحببت أن أخوض غمار تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث شاع في الفترة الأخيرة صيته وتشعبت استخداماته. وهكذا قررت أن أستعين ببرامج الرسم والتصميم في تصميم لوحات القصة. وكانت المفاجأة أن الرسومات لا يمكن تفريقها عن التي يرسمها الإنسان! وخبرتي في برامج التصميم ساعدتني كثيراً في تحسين الرسومات وتطويعها بما يناسب أحداث قصتي. وبفضل من الله استطعت أن أقدم قصة تعد هي الأولى التي تستعين بالذكاء الاصطناعي لتصميم رسوماتها. وتدور أحداث القصة حول ميّاسة زوجة شيخ القبيلة الطماعة التي استأثرت بالبئر بعد وفاة زوجها وفرضت رسومًا على أهل القبيلة مقابل نصيبهم من الماء، فعاقبها على طمعها مارد البئر وحولها إلى شجرة غاف لتتعلم العطاء والتعاون وخدمة الناس. وبعد سنوات عدة ينجح فارس شهم في إنقاذها بعد أن تعلمت الدرس.

• ما الهدف من القصة؟

? تروّج القصة لقيمة العطاء واللطف. وتحذّر من أن الأنانية والطمع قد يسلبان الإنسان النعم التي هو فيها، ويحرمانه من صحبة الآخرين الذين ينفرون من هذه الأنانية.

• كيف ترين أدب الاطفال هل يأخذ حقه بين منصات الأدب بشكل عام؟

? ما زال أدب الطفل يعاني من التهميش ومن قلة الدعم وقلة التقدير. ورغم أن الدول المتقدمة تولي أهمية كبرى لهذا النوع من الأدب، فإننا للأسف في بلداننا العربية ما زلنا مقصرين تجاهه بشكل كبير. إن أدب الطفل يجب أن يكون من أولويات الدولة، لما له من تأثير بالغ في بناء أجيال واعية ومثقفة ومطلعة ومتقدمة. إن أغفال أهمية تقدير هذا الأدب، وإغفال تحويل النصوص والأشعار إلى أعمال فنية أو مسرحية أو تلفزيونية أو غنائية، خلق حالة من الفراغ الثقافي، مما اضطر الجيل الحالي للتعلق بحكايات وأغان وأناشيد من خارج بيئته وثقافته. وهنا يجب أن نتساءل كيف نحافظ على هويتنا حينما نحرم أبناءنا من التعلق بأدبياتنا وأخلاقنا التي نمررها لهم عبر أدب الطفل.

• هل ترين أن الكتاب الإلكتروني غيَّب الكتاب الورقي مع تطور التكنولوجيا الحديثة؟

? لا يمكن أن ننكر كيف أن الكتاب الإلكتروني سحب كثيرًا من البساط من تحت الكتاب الورقي، لعديد من الأسباب لا مجال لذكرها كلها الآن. ولكن مع ذلك، وخاصة مع زيادة الوعي بخطورة استخدام الأطفال التكنولوجيا في عمر صغير، فإنه مازال هناك تمسك كبير بالكتب الورقية والتفاعلية، خاصة مع مرحلة الطفولة المبكرة. وعلينا نحن ككتاب أن نذكّر أنفسنا أن الهدف هو القراءة والمطالعة، فإن اختلفت الوسيلة، سواء كانت عبر كتاب ورقي أو إلكتروني، دعونا لا نغفل أهمية تقديم النص الجيد والمفيد والممتع للطفل بأي وسيلة كانت.

• كيف ترين تأثير التكنولوجيا في سلوكيات الأطفال واهتماماتهم الثقافية؟

? التكنولوجيا هي سيفٌ ذو حدين. فمن جانب سهلت التكنولوجيا توصيل المعلومات الثقافية وسرعة تبادلها وانتشارها، وعرضها بطرق جذّابة للطفل. فنرى الآن الطفل في عمر مبكر يستطيع أن يخبرك عن دولة ما وعاداتها وتقاليدها وذلك من خلال ما تعلمه من فيديو شاهده عبر اليوتيوب. كما نرى أطفال اليوم يتعلمون لغات أجنبية بسرعة أكبر وإتقان أكثر. أما من جانب آخر، فنحن نجد أنه مع الانفتاح اللامسبوق على تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي خلطت الحابل بالنابل، والجيد بالسيئ، باتت اهتمامات الأطفال متشعبة وأكثر تعقيدًا، بل وأحيانًا بعيدة عن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا. في السابق كانت أطراف عدة تساعد الأهل في غرس الهوية والثقافة المحلية لدى الطفل، منها المدرسة، والبرامج التلفزيونية الموجهة للطفل، والمؤسسات الثقافية المتعددة، ليكون على أساس قوي، منه يستطيع أن ينطلق للتعرف على ثقافات أخرى دون أن يفقد هويته. أما في يومنا الحالي، فنرى انبهارًا بالحضارة الغربية على حساب ثقافتنا المحلية. ولعل ما يدفع الأطفال لعدم الاهتمام بالتعلم والتثقف كما كان في السابق، رؤيتهم كيف أن فئة المثقفين والمتعلمين يُبخس حقهم، بينما يتم تمجيد بعض أولئك الذين أصبحوا مشاهير في مجال الفن أو «السوشيال ميديا» رغم ضحالة تفكيرهم وانعدام ثقافتهم. هذا ما يجعل الطفل يفكر تلقائيًا في تقليد من يعتقد أنهم أصحاب النجاح. فحتى لو حاول الأهل توجيه طفلهم نحو الأمور الأكثر عمقًا ومعنى، إلا أن تيار إغراءات السطحية والتفاهة أصبح قويًا جدًا وجاذبًا.

• كيف يمكن تحقيق أكبر استفادة للأطفال من تطور وسائل النشر الإلكتروني؟

? بالطبع. فالآن الكتب الإلكترونية وتطبيقات الأطفال المختصة بالقصص والكتب التعليمية والألعاب التعليمية منتشرة وبينها منافسة مما عزز حرصًا أكبر على تقديم ما يجذب الطفل ولكن في نفس الوقت يلبي احتياجات أولياء الأمور التربوية والثقافية والتعليمية، خاصة إن كانت غير مجانية ومقابل رسوم مدفوعة. بل إن هناك عددًا من المدارس باتت تتعاون مع مكتبات إلكترونية توفر كتبًا صوتيًا وتطبيقات تعزيزية تلي القصة، مما يسهم في تطوير مستوى الطلبة اللغوي والمعرفي.

• هل هناك تخوف من سيطرة التكنولوجيا على مستقبل الأطفال؟

? هناك تخوف بالغ لما تسببه هذه الأجهزة الإلكترونية من إنهاك عصبي وتشتيت للتركيز. كما أن المحتوى المقدم عبر التكنولوجيا بات من الصعب إعمال الرقابة عليه، مما يعرض الأطفال لمشاهدة أو إطلاع على محتويات غير ملائمة أو لا تتناسب مع عمرهم أو لا تتواءم مع معتقداتنا وقيمنا. ولقدرة هذه التكنولوجيا على إصابة أطفالنا بالإدمان عليها، فإن هناك تخوفاً حقيقياً ومبرراً تجاه هذه الطفرات التكنولوجية المتلاحقة. خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي بقوة في مجالات عدة، مما يجعلنا نتساءل كيف سيطور الأطفال مهاراتهم إن كان الذكاء الاصطناعي قادرًا أن يقوم عنهم بكل شيء بدءًا من حل الواجبات، وإعداد البحوث وعروض الباور بوينت، بل وحتى الرسم! والسؤال المطروح، هل ستؤدي هذه التكنولوجيا إلى خفض ذكاء الطفل أم إلى جعله يطور مهارات أخرى؟ هل سيكون أطفالنا مستعدين لمهن المستقبل وقادرين على الإنتاج، أم أن التحكم بالآلات والروبوتات سيحرمهم من الوظائف؟

• هل مازال هناك اطفال يبحثون عن كتاب ورقي ليقرؤونه؟

? نعم هناك الكثير. وهذا ما التمسته أثناء عملي مع الأطفال في الورش التي أقدمها لهم. كما أن المسابقات القرائية مثل تحدي القراءة العربي، شجع الأطفال على قراءة كميات كبيرة من الكتب، مما يجعلهم يلجأون للمكتبات العامة والمدرسية التي توفر في معظم الأحيان الكتب الورقية فقط.

• ما دور الأهل في هذا الزحام الالكتروني المتسارع للحفاظ على ثقافة اطفالهم وتطويرهم؟

? لقد صعبت المهمة جدًا على الأهل مع وجود الكثير من الملهيات ووسائل الترفيه، ولكن ما زال بإمكانهم تشجيع وتوجيه أبنائهم على التمسك بثقافتها المحلية والشعور بالفخر تجاهها. وعليهم أن يكونوا قبل كل شيء، قدوة لهم في ذلك. على الأهل أن يقاموا تيار التسطيح الذهني والغيبوبة الفكرية، ويشجعوا أطفالهم على القراءة وعلى حضور ما تقدمه المؤسسات الثقافية من أنشطة تحاول أن تقدّم الثقافة بطرق أكثر جاذبية للأطفال، ويجب ألّا يبخلوا بالثناء والتشجيع على أطفالهم كلما رأوهم حريصين على تغذية عقولهم وتوسعة مداركهم.

• وأخيراً أدب الأطفال ماذا تقولين عنه؟

? أدب الطفل هو أدبٌ ساحر فيه من الجماليات الكثير، مما يجعله قادرًا على جذب الكبار والصغار على حد سواء. هذا الأدب الذي يتشعب لأفرع عدة، لكنه يبقى بهدفٍ واحد، ألا وهو توسعة مدارك الطفل وإسعاده. إنه الأدب الذي يجب أن نحيطه بكثير من الاهتمام والرعاية حتى يكون الإنتاج الأدبي على مستوى راقٍ ومميز يليق بالأجيال الجديدة التي فتحت عينها على عالم متغير متسارع.

