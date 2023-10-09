الحمالي.. يحمل أثقال الناس.. وأثقال الهموم

ديوان Diwan

الحمال أو الحمالي (وجمعها حماميل) هو رجل يمتهن حمل ونقل أحمالاً وأغراضاً وأملاكاً للناس من مكان إلى آخر نظير أجرٍ معلوم، وهناك نوعان من الحماميل، الأول يحمل الأغراض داخل زنبيل واسع كبير يُسمى محلياً الجلَّه (وتنطق اليَلَّه) ويطلق على الرجل حمالي بويلًّه، وهو عادة يعمل في الأسواق والفرضة، والنوع الثاني يحمل الأغراض الأثقل وزناً والأكبر حجماً وذلك بواسطة ما يُسمى سيدار، وهو حبل خاص بالحماميل يضعه على جبهته ويطوَّق البضاعة الكبيرة التي يحملها على ظهره، وهو موضوعنا على هذه الصفحة، ورغم أن مهنة الحمالي مهنة شريفة عفيفة، ولا نستطيع الاستغناء عن خدماته، إلا أن بعض الناس ينظرون إليه نظرة دونية، ويترفع ويستنكف معظم الناس التعامل معه (ناهيك عن مشاركته الضحك والمداعبة) إذ يعتبر ذلك ضرباً من الاهانة وتقليل المكانة التي يتمتع فيها هذا النوع من الناس. قرأت مرة في كتاب من التراث العربي القديم، أن رجلاً سأل صديقه التاجر صاحب المال والجاه، لماذا لا أراك في المسجد لأداء صلاة الجمعة؟ فأجاب التاجر أنا لا أذهب إلى المسجد للصلاة حتى لا يقف بجانبي رجل فقير أو حمال حقير يؤذيني برائحته النتنة.

هناك مواصفات تتوافر عادة في الحمالي، وهو أن يكون صبوراً وقوي البنية ويتحمل الصعاب يرتدي ثوباً متواضعاً قصيراً بمقدار شبر واحد فوق قدميه حتى لا يعرقل حركته ومشيته، ويربط حزاماً أو وزاراً حول خصره لتقوية ظهره، ويلبس حذاءً قوياً يحمي قدميه من إشغالات الطريق ويضع على رأسه غترة لتقيه حرارة الشمس، وهذه المهنة وقفاً على الرجال فقط، فلا توجد نساء يعملن بهذه المهنة، والحمالي يحمل على ظهره ثقلاً يعادل وزنه أو يزيد، وأحياناً تره يحمل حملاً كبيراً وثقيلاً كدولاب (كبت) من صناعة الهند مصنوع من خشب الصباح الثقيل كالحديد، وهو يمشي منحني الظهر كأنه في وضع الركوع تقريباً، وفي مرة أخرى يحمل تجوري مصنوعا من الحديد ثقيل الوزن وكبير الحجم يحتاج لحمله عصبة من الرجال، وهذه الأحمال يصعب على الحيوان حملها فما بالك بالإنسان، ويصادف أحياناً أن حمالاً يحمل ثقلاً كبيراً على ظهره وهو صائم في نهار يوم قائظ من شهر رمضان.

وهناك مقولة شعبية شهيرة تقول «يارجل ماذا رماك على المر... فيجيب الذي أمر منه»، إن الحمالي يعاني وهو يحمل حملاً ثقيلاً ويمشي به إلى مسافة بعيدة أو ربما طلب منه أن يصعد بحمولته إلى طابق علوي من المنزل بواسطة الدرج ولكن بعد تنزيل الحمولة يشعر الحمالي بشيء من الارتياح الجسدي كأنه ولد من جديد، وارتياح نفسي لحصوله على بعض الدراهم «وهي عادة كالمراهم» فيطيب خاطره وينسى ولو لفترة قصيرة تعبه وشقاءه.

كانت بلدية الكويت تلزم كل حمالي أن يضع على كتفه قطعة من المعدن مكتوب عليه «حمالي» ليظهر hسم المهنة التي يمارسها، وهي بمثابة ترخيص لمزاولة هذه المهنة، كانت مهنة الحمالي مهنة فردية يمارسها من كان يرغب فيها ففيها تعب وشقاء ولكنها في النهاية عمل من لا عمل له، وهو عمل شريف وستر وغطاء كما يقولون في الأمثال. كان في الكويت ميناءان هما الفرضة التي كانت تستقبل اللنجاتِ والأبوام القادمة من البصرة وإيران، ناقلة الفاكهة والبلح والتمور والحبوب وفي هذه الفرضة وكذلك الأسواق يعمل الحمالي أبويلَّة، ولكن هذا الميناء ليس موضوعاً لصفحتنا هذه، الميناء الثاني الذي نحن بصدد الكتابة عنه هو ميناء الكويت الذي يقع خلف مبنى الجمارك وقصر السيف من ناحية الغرب.(قديما)

وهو يتكون من ثلاثة أرصفة أو مراس لوقوف السفن الصغيرة التقليدية كالدوبة والتشالة (الدوبة سفينة مصنوعة من الحديد كويتية عميقة وواسعة تحمل بضائع كثيرة) والتشالة سفينة خشبية كويتية الصنع واسعة نسبياً كانت تستخدم لنقل الصخور من عشيرج إلى الديرة)، وفي هذا الميناء مخازن مبنية من الصفيح على شكل نصف دائرة لتخزين البضائع حماية لها من السرقة والتلف من الشمس والمطر، وهاتان الوسيلتان (الدوبة والتشالة) تستخدمان لنقل البضائع من البواخر الكبيرة، التي لا تستطيع الدخول والرسو في هذا الميناء، فهي تقف خارج جون الكويت، وتنقل البضائع منها بواسطة الدوبة أو التشالة إلى أرضية الميناء أو المخازن بواسطة الحماميل، يمتاز جون الكويت بميزة نافعة من جهة وبعيب كبير من ناحية أخرى، فميزته أنه على شكل نصف دائرة تقريباً وهذا يحمي السفن الواقفة فيه من مشاكل هبوب الرياح القوية، أما عيبه هو أن ماءه ضحل وقليل العمق لا يناسب مرور ورسو البواخر الكبيرة فيه، فالبواخر كانت تقف على بعد كيلو متر من الساحل في البحر، وتذهب إليها التشاشيل (جمع تشالة) والدَوَبُ (جمع الدوبة) لتفريغ البضائع وتوصيلها إلى رصيف الميناء، وهذا يقتضي وجود تنظيم عمالي سريع وخبير، وهنا يأتي دور الحماميل وعلى رأسهم التنديل وهو المسؤول عن مجموعة من الحماميل يعملون تحت إدارته وكلهم من الكويتيين، فيرسل مجموعة منهم إلى ظهر الباخرة لنقل الحمولات التي يمكن للحمالي نقلها، وإذا كانت الحمولة ثقيلة جداً أو كبيرة الحجم يستعمل الرافعة الميكانيكية (الكرين) لنقلها مع مساعدة الحماميل، وعند امتلاء التشالة أو الدوبة تعود إلى الميناء، وهنا مجموعة من الحماميل يفرغونها على حسب رغبة التاجر، فأحيانا تنقل البضاعة الى المخازن في نفس الميناء واحيانا اخرى تنقل الى مخزن التاجر «بخّار» في الخارج، وهناك قانون وعرف بين التاجر صاحب البضاعة والتنديل في تسعيرة كل بضاعة، فصندوق الشاي مثلا خفيف الوزن كما هو معلوم يختلف سعر نقله وحمله عن سعر كيس «خيشة» العيش او الطحين او السكر، ولمكان تسليم البضاعة علاقة بالتسعيرة، فالسعر على رصيف الميناء يختلف عن سعره الى المخازن، والسعر يزيد أكثر عند نقل البضاعة الى خارج الميناء خاصة اذا كان الموقع بعيدا، كان الحماميل ينقلون اكياس العيش والسكر على ظهورهم من الميناء الى المخزن خارج الميناء ويمشون في طابور كجيش من النمل تماما، ويعودون ثانية لحمل درب آخر وهكذا طوال النهار، وعند اقتراب مغيب الشمس يوقف التنديل العمل ويأذن لهم بالانصراف فيسرع هؤلاء الى منازلهم مشياً على الاقدام، وما ان يدخل الحمالي باب منزله وإلا يسمع آذان المغرب، فيصلي ويتناول عشاءه مع عائلته ثم يسرع الى فراشه، وما ان يضع رأسه على مخدته حتى يذهب في نوم عميق، لا يصحو إلا في صباح الغد الباكر على آذان الفجر، فيذهب إلى عمله ماشيا ايضا... وهكذا كانت تدور الحياة بالحمالي.. أو يدور الحمالي بالحياة.

اشتهرت في الكويت شركة بريطانية هندية للنقل البحري باسم «كري ماكنزي» وكان لها مكتب كبير امام الميناء وتعمل في هذه الشركة مجموعة من أصدقائنا الهنود كاداريين وكتبة ومحاسبين، وكانت تستعين بالحماميل الكويتيين لنقل البضائع والحمولات من البواخر الى الميناء او المخازن، وفي عام 1937 اقترح عدد من تجار البلاد على الشيخ الأمير أحمد الجابر الصباح بإنشاء وتأسيس شركة تقوم بنقل البضائع من البواخر الى الميناء، فوافق الشيخ على تأسيس هذه الشركة مساهمة بين مجموعة من التجار، ومنحهم مقراً في بندر الشويخ في غرب الموقع الذي منحه لشركة نفط الكويت وسميت «شركة النقل والتنزيل» وعرفت شعبياً باسم «حمال باشي»، وبعد ازدهار التجارة في الكويت تم تأميم هذه الشركة وادمجت مع جمارك الكويت في عام 1953.

إن الحمالي يحمل أثقال الناس... ولكن من يحمل أثقال وهموم الحمالي؟.

