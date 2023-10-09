دمتم ذخراً وسنداً للكويت يا سمو ولي العهد

ديوان Diwan

يسرني أن أرفع لمقام سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الأمين حفظه الله أسمى آيات التهاني والتبريكات وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لتولي سموه مسند ولاية العهد في دولة الكويت الحبيبة.

ويطيب لي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وأعضاء الجمعية العمومية والعاملين فيها، ويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لجهود سموه المخلصة في دعم مسيرة النهضة والبناء بوطننا الحبيب مؤكدا بالغ اعتزازنا بالمسيرة المشرفة لسموه، والحافلة بالبذل والعطاء لخدمة الكويت وشعبها وأبنائها الكرام مشيدا بما تحقق من انجازات وتطور في مختلف مجالات التنمية والبناء داعيا الله عز وجل أن يوفق ويسدد على دروب الخير خطا سموه لما فيه تحقيق آمال وطموحات أبناء الكويت الأوفياء.

ويسرني أن أتقدم بخالص تحياتي وتقديري مقرونا بالحب والمودة والإخلاص والطاعة والتأكيد على البقاء على العهد لقيادة سمو الرشيدة والحكيمة، مشمولةً بأصدق الدعوات لله سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموه عضداً حكيماً لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وعزاً للكويت وأهلها وأن يديم على بلدنا العزيز أمنه واستقراره ورخاءه في ظل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة لسموه سائلاً الله العزيز القدير أن يحفظ ويرعى و يمد في عمر سموه في خير وصحة وعافية، وأن يديم التقدم والازدهار والرقي على دولة الكويت الحبيبة في ظل قيادة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظه الله اللهم آمين يا رب العالمين.

