الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تنظم فعاليات اليوم الترفيهي للمسنين

ديوان Diwan

أكد العم إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بأن الجمعية تعمل على التعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة وعدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها بالدرجة المطلوبة، جاء ذلك التصريح للعم البغلي من ضمن فعاليات اليوم الترفيهي الذي نفذته الجمعية لمصلحة المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها إدارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون الاجتماعية في قسمي الرجال والنساء، والذي تم تنفيذ فعالياته في المقهى الشعبي في منطقة الصليبخات، شاكراً للجميع تفاعلهم ودعمهم الأدبي والمعنوي الكريم الذي شرفنا وأكد حرصهم على مشاركتنا لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها دولة الكويت الحبيبة من خلال مؤسساتها المختلفة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يسعدنا ونحن نساهم بدعم عمل زملائنا وأبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في دولة الكويت.

من جانبه، أكد منصور السلامين أمين السر العام للجمعية بأن تنظيم الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لفعاليات اليوم الترفيهي يتزامن ويتفق مع مفاهيم الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لعام 2023م تحت شعار(الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال)، موضحاً بأن الجمعية تؤكد على ما جاء في رسالة الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بتزامن اليوم العالمي لكبار السن لعام 2023م مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولتحقيق ما وعد به الإعلان يجب أن نضاعف الجهود لحماية كرامة كبار السن وحقوقهم أينما كانوا، والتحديات في هذا الصدد ما اكثرها فالتمييز ضد كبار السن متفشٍّ في المجتمعات وسواء تعلق الأمر بجائحة كوفيد 19 أو بالفقر وحالات الطوارئ المناخية غالباً ما يكون كبار السن من بين أول ضحايا الأزمات، وإن معالجة هذه المشكلات وغيرها واجب تحتمه حقوق الإنسان ومن شأنه أن يعود بالنفع على المجتمع. فكبار السن مصدر قيم للمعارف والخبرة، ولديهم الكثير مما يسهمون به خدمة للسلام والتنمية المستدامة وحماية كوكبنا. وعلينا أن نحرص على قيامهم بدور فعال وعلى مشاركتهم بصورة كاملة وتقييم مساهمات جوهرية بما في ذلك من خلال وضع سياسات اجتماعية وسياسات خاصة بمكان العمل تراعي الاحتياجات الخاصة بكبار السن، ويجب علينا أن نشجع التعلم مدى الحياة والرعاية الصحية الجيدة والشمول الرقمي. ويجب أن نشجع الحوار والوحدة بين الأجيال، فلنعمل معاً على إقامة مجتمعات أكثر شمولاً ومراعاة لكبار السن وعلى إقامة عالم أقدر على الصمود في مواجهة الصدمات لما فيه مصلحة الجميع.

كما أكد حمد الخالدي الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالتكليف بأن التعاون بين الوزارة والجمعية في تنفيذ هذه الفعالية يترجم على أرض الواقع ما جاء في نصوص ومواد مذكرة التفاهم والتعاون الثنائي المشترك بشأن خدمة ورعاية وتأهيل المسنين والتي أبرمتها الجمعية مع إدارة رعاية المسنين في مطلع عام 2023م، وبين الخالدي حرص الوزارة والعاملين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية والتي تميزت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في ترجمته بواقعية بهدف رعاية وخدمة وتأهيل المسنين، مقدراً دور العم إبراهيم البغلي باعتباره من الشخصيات المتميزة والداعمة لكل قضايا رعاية وتأهيل المسنين التي تعمل الوزارة لتحقيقها كأحد أهداف التنمية الشاملة لدولة الكويت من خلال الجمعية والفرق التطوعية التي تنفذ كافة الفعاليات تحت إشراف الجمعية خدمة للمسنين.

وأشار البغلي بأنه بناءً على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية نظمت الجمعية فعاليات اليوم الترفيهي لصالح المسنين وذلك دعماً لما تقدمه الوزارة من إشراف متميز وتقديراً للخبرات المهنية والعملية والمتميزة في التعامل مع رعاية وخدمة وتأهيل كبار السن، واستناداً إلى ما لمسناه من نتائج إيجابية نظير تلك الرعاية لكبار السن من خلال إدارة رعاية المسنين، حيث نفذت لجنة العمل التطوعي وفريق الرواد الاجتماعي التطوعي في الجمعية بالتنسيق مع إدارة رعاية المسنين التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية فعاليات اليوم الترفيهي، حيث شارك في فعاليات هذا اليوم نخبة من المتطوعين المؤهلين عملياً ومهنياً لرعاية وخدمة المسنين الذين يتلقون الرعاية والخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية التخصصية المختلفة، بهدف دعم ومساعدة الجهاز الوظيفي العامل في تقديم مختلف أنواع الرعاية والخدمة والتأهيل للمسنين الذين يتلقون الرعاية في الأقسام المختلفة في الإدارة.

وتم تنظيم الفعالية تحت رعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفــولة الشيـــــخ فــــراس سعــــود المــالك الصبـــــاح وبـدعـــم من العم إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، وبحضور السيد حمــد الخالدي مدير إدارة رعاية المسنين الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالتكليف، والسيد منصور السلامين أمين السر العام للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، والسيد سلمان بولند رئيس جمعية الحرف الكويتية القديمة، بالإضافة لعدد من العاملين والقائمين على رعاية كبار السن والناشطين في مجال العمل التطوعي ورؤساء وأعضاء عدد من الفرق التطوعية ورواد المقهى الشعبي من المواطنين والمقيمين، كما شارك في تنظيم فعاليات اليوم الترفيهي للمسنين كل من الجهات التالية:

• المسنون والمسنات من قسمي الرجال والنساء في مركز فرح التخصصي.

• فريق الرواد الاجتماعي التطوعي.

• جمعية الحرف الكويتية القديمة.

• فريق الأيادي الخضراء التطوعي.

• فريق الكويت بقلوبنا التطوعي.

• فريق كويتي قول وفعل التطوعي.

• فريق معاكم بالخير التطوعي.

هذا وقد استمتع الحضور بفعاليات اليوم الترفيهي في جو أسري مع المسنين والمسنات وتبادلوا الأحاديث الودية معهم وتم بتوزيع بعض الهدايا الرمزية عليهم بمرافقة رؤساء وأعضاء الفرق التطوعية والمشاركين في تنفيذ الفعالية، كما قام المتطوعون بتنفيذ برنامج مسابقات ترفيهية شارك فيه الحضور والمسنين والمسنات كما شارك فيه جميع المتطوعين والعاملين في إدارة رعاية المسنين، وفي نهاية الحفل قام وكيل الوزارة والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالتكليف وأمين السر العام للجمعية بتكريم المسنين والقائمين على رعايتهم وجميع الجهات المشاركة والعاملين مع المسنين وجمعية الحرف الكويتية القديمة والمتطوعين كافة نظير حرصهم في دعم العمل التطوعي والإنساني الذي تؤديه الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لتحقيق أسمى الأهداف التي من اجلها أنشأت الجمعيات الخيرية بدولة الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله.

