مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار تكرم المتفوقين علمياً

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أعرب العم إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن بالغ سعادته بلقائه مع كوكبة من خريجي الثانوية العامة من عائلة البغلي وخريجي الجامعة من أحفاد المرحوم الحاج طاهر أحمد البغلي لعام 2023م، وذلك في الحفل الذي تم تنظيمه من قبل المبرة لتكريم أبناء عائلة البغلي.

جاء ذلك من خلال كلمة ألقاها نيابة عنه رائد البغلي نائب رئيس مجلس الإدارة والذي أكد من خلالها بأن هذا الحفل اجتمع فيه تكريم الأبناء الحاصلين على الشهادات العلمية بمختلف درجاتها ومستوياتها والذين تميزوا بنيل الدرجات العلمية والشهادات الجامعية بالإضافة الى تكريم الأبناء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023م، والذي يتم تنظيمه من قبل مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار بالتعاون والتنسيق مع مجلس إدارة عائلة البغلي.

مؤكداً بأنه يتشرف برعاية حفل التكريم الأمر الذي يسعده وهو يسهم بدعم واستكمال المسيرة التي بدأها الأجداد والآباء من عائلة البغلي الكرام، والتي كرست صلة الرحم وعززت علاقات الود والتفاهم والترابط الأسري بين كافة أفراد العائلة بما يعود بالنفع على المجتمع.

كما بين البغلي حرصه على تكريم أبنائه من عائلة البغلي الخريجين، وذلك تصديقاً لقول الله سبحانه وتعالى «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات»، وذلك إيماناً منه بأهمية تشجيع وحث أبناء عائلة البغلي في تحصيلهم العلمي ونيلهم الشهادات العلمية ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني في دولة الكويت، وختم البغلي كلمته بتقديم خالص الشكر والتقدير والتهاني لكافة الأبناء والإخوة الخريجين والمكرمين لعام 2023م، مؤكداً اعتزازه وافتخاره بعملهم وإنجازهم والتي يعتبرها كمرجع وميثاق ستتداوله عائلة البغلي جيل بعد جيل حفاظاً على الإرث العائلي الكريم الذي رسخ وعزز استكمال المسيرة التي بدأها المرحوم الحاج طاهر أحمد إبراهيم البغلي طيب الله ثراه، وأبنائه من عائلة البغلي الكرام، كما تقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة عائلة البغلي الأستاذ الفاضل طارق محمد حسن البغلي وأعضاء مجلس الإدارة الكرام والشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة المنظمة وفرق العمل المنبثقة عنها، متمنياً أن يستمر اللقاء مع الجميع دائماً وأبداً ودولة الكويت تزهو بمعالم ومظاهر النهضة والتقدم والرقي في شتى المجالات في ظل أسرة آل الصباح الكرام.

من جانبه، ألقى طارق البغلي رئيس مجلس عائلة البغلي كلمة جاء فيها، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان – الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم *اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ*خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ*اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ *الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ*عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة».

في صبيحة هذا اليوم المبارك سيقام حفلنا البهيج لتكريم الطلبة والطالبات الخرجين من:

الثانوية العامة في مدارس التعليم العام والخاص من دولة الكويت الحبيبة والشقيقة المملكة العربية السعودية. فهنيئاً لكم أحبتي بحفل تكريمكم هذا لحصولكم على هذا الإنجاز العظيم، وأتمنى أن يكلل هذا النجاح العلمي والعملي بالتميز العالي، ففي مسيرة حياتي شاهدت بنفسي من الاخوة وأبناء العم من عائلتنا الكريمة عباقرة بمعنى الكلمة اخترعوا معدات وأجهزة قبل أوانها وهم في أعماركم، في سن الشباب، وأتطلع لرؤية المزيد منهم من المتواجدين بيننا أحبتي وأنتم أهلاً لذلك إن شاء الله. مع دعائي لكم بتمام التوفيق والنجاح لكل خير بإذنه تعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ». وقيل في الخبر (بالشكر تدوم النعم). فكل الشكر لمبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، للخال الغالي «أبو رائد» لتقديمه الجوائز القيمة من: (شهادات تقدير – مجسمات الجائزة – الهدية الرمزية) ولمجلس عائلة البغلي الموقر (حفظهم الله جميعاً) لجهودهم وعطائهم المخلص في خدمة العائلة والجماعة والمجتمع. والشكر موصول للسادة الأحبة المشاركين والحاضرين والقائمين على هذه الاحتفالية المباركة والمهرجان العلمي الموفق.

وفي كلمة للخريجين المكرمين ألقاها نيابة عنهم الخريج أحمد زهير الهزيم جاء فيها، قال تعالى {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي انار عقولنا، ويسر طريقنا، وشغل أوقاتنا بما ينفعنا، الحمد لله على نعمة الكثيرة، وآلائه الغزيرة، رفع العلم واعلى مناره، وشرف أهله وبارك داره، والصلاة والسلام على من اصطفاه ربه واختاره وارسله هادياً الى هذه البشرية المحتارة، وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً الى الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع) فطوبى لعبد اشغل في العلم ليله ونهاره ولبى نداء نبيه وطلب جواره، اما بعد: حصد الثمار الجهد فيه سواعدهم في بلاد الخير خير بنائي سلك طريق العلم أشرف مسلك سارت عليه قوافل العظماء. وفي نهاية الحفل قام العم إبراهيم البغلي والسيد طارق البغلي بتكريم الأبناء الخريجين بتوزيع الشهادات والمجسمات التذكارية المعدة لهذا الغرض متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية والرقي والتقدم في شتى المجالات.

