للمشاركة في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2023 م

1- مسابقة جائزة البغلي للابن البار
2- مسابقة جائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي
3- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للقصة القصيرة
4- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي
5- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية
6- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي
7- مسابقة جائزة البغلي للابن البار لفن الكاريكاتير
8- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للتراث والحرف اليدوية
تتم المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني www.albaghliaward.com
في الفترة من 1/6/2023 إلى 31/10/2023م