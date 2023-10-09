للمشاركة في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2023 م

ديوان Diwan

1- مسابقة جائزة البغلي للابن البار

2- مسابقة جائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي

3- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للقصة القصيرة

4- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي

5- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية

6- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي

7- مسابقة جائزة البغلي للابن البار لفن الكاريكاتير

8- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للتراث والحرف اليدوية

تتم المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني www.albaghliaward.com

في الفترة من 1/6/2023 إلى 31/10/2023م

