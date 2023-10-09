«طوفان الأقصى».. أرقام مرعبة تدوي في إسرائيل

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غزة - الوكالات: دخلت عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي يومها الثاني والتي قتل فيها حتى الآن 659 إسرائيلياً وجرح ألفان، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل.

وأعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس رسميا «حالة الحرب» وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي». وأطلقت القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» صباح السبت عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل، شملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام مستوطنات وذلك ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وأوضحت كتائب عز الدين القسام في بيان أمس أن مقاتليها ما زالوا «يخوضون اشتباكات ضارية» في عدة مواقع داخل إسرائيل كما ذكرت أن القتال لايزال يجري في عدة مناطق متاخمة لقطاع غزة من بينها أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد، وكيسوفيم. وقُتل 15 إسرائيلياً امس على يد مسلحين فلسطينيين توغلوا في منطقة جنوب عسقلان، وفق ما أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست».

من جهتها أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها لاتزال بعيدة عن إعلان النجاح في التصدي للمتوغلين وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي، لموقع يديعوت أحرونوت «بشكل لا لبس فيه هناك مسلحون داخل حدود إسرائيل».

واطلقت المقاومة الفلسطينية أمس دفعات صاروخية جديدة من غزة، فيما كشفت كتائب القسام أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لسديروت بـ100 صاروخ ردا على استهداف البيوت الآمنة.

فيما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من «حرب طويلة وصعبة». قال نتانياهو في بيان صدر فجر أمس «المرحلة الأولى على وشك الانتهاء..من خلال القضاء على الغالبية العظمى من قوات العدو التي تسلّلت إلى أراضينا».

وأعلن الجيش الإسرائيلي عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري للصحافيين إن القتال مستمر «لإنقاذ الرهائن» الذين يحتجزهم مسلحون فلسطينيون في إسرائيل. وأضاف «هناك عشرات آلاف من الجنود المقاتلين سنصل إلى كل تجمع حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل».

وقدّر موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي عدد الأسرى الاسرائيليين بـ»حوالى مئة شخص... مختطفين» بينما لم تقدّم السلطات أيّ أرقام رسمية بعد.في حين نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر امنية قولها ان عناصر « حماس» اسروا نحو 750 اسرائيلي.

وأكد إسرائيليون يبحثون عن أقاربهم عبر الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي أنّهم شاهدوهم في مقاطع فيديو لرهائن «حماس» في غزة يتمّ تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي. كما أوردت وسائل إعلام صباح أمس أسماء إسرائيليين قُتلوا السبت وتمّ التعرف عليهم، كما نشر الجيش الإسرائيلي على موقع إلكتروني خاص أسماء 26 جندياً وجندية قتلوا منذ السبت.

