«يوم الغفران 2».. الصحف تطالب برأس نتانياهو

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: اعتبرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن حركة «حماس» كشفت «عري» إسرائيل، واصفة ما حدث بأنه «وصمة عار». وقالت الصحيفة إن الفشل إن يُنسب أولاً وقبل كل شيء إلى المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام لكن على الرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لن يتمكن من غسل يديه من هذه المهزلة. وتابعت الصحيفة بوصف ما حدث بأنه وصمة عار، مضيفة أن العار العميق يملأ قلوب الإسرائيليين بالغضب. وختمت «هآرتس» بالقول إنها «مأساة شخصية».

من جهتها كتبت «جيروزاليم بوست» أن خرقا كهذا لم يحدث أبداً تاريخياً في أي من الهجمات أو الحروب، واصفة العملية بـ»المفاجئة جداً».

وشبهت الصحف العبرية الهجوم بانطلاق حرب 6 أكتوبر عام 1973، حين شنت مصر وسورية هجومين متزامنين مفاجئين على إسرائيل. وكتب الدبلوماسي والكاتب الإسرائيلي ألون بينكاس في «هآرتس» قائلا «هذا هو يوم الغفران عام 1973 مرة أخرى، مع فارق أساسي واحد: الخسائر التي لحقت بإسرائيل في عام 1973 (3 آلاف قتيل) كانت على حساب الجيش. لقد أودى هجوم يوم السبت الذي من المؤكد أن يتصاعد، بحياة مدنيين، وأرعب بلداً بأكمله وكان مهيناً بقدر ما كان مميتاً». وحمّل الكاتب «الفشل الذريع لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إنها مسؤوليته، وينبغي أن يحاسب في اليوم التالي لانتهاء الحرب».

وفي صحيفة «يديعوت أحرونوت» نشر مقال بعنوان «فشل ذريع لإسرائيل حين تسلل مسلحو حماس وأخذوها على حين غرة»، كتبه ديفيد هوروفيتز. وصف الكاتب في مقاله بعض ما حدث في عملية «طوفان الأقصى» وقارن بينها وبين حرب 1973 وأورد شهادات لإسرائيليين حوصروا في الهجوم وكذلك مسؤولين ومحللين وصحافيين.

وكتب: «كان افتراض الجيش الإسرائيلي، في السنوات الأخيرة، هو أن «حماس» تم ردعها عن تنفيذ هجمات كبيرة في إسرائيل - خوفاً من قوة الرد الإسرائيلي، وخشية إغراق غزة في دمار متجدد. ومن الواضح جداً أن هذا الافتراض لا أساس له من الصحة».

