750 أسيراً إسرائيلياً.. والجيش: أعدادهم تحدد مسار الحرب

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القدس المحتلة - الوكالات: اعترفت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن «حماس» أسرت «أكثر من 100 سجين». لكن وسائل إعلام إسرائيلية افادت أن نحو 750 إسرائيليا في عداد المفقودين حاليا منذ بدء الهجمات العسكرية التي أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس». وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» صباح امس وفقا لتقرير غير رسمي إن هناك 750 إسرائيليا في عداد المفقودين دون مزيد من التفاصيل.ويترقب ذوو المفقودين اعلان «حماس» عن اعدادهم.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح المسلح لحركة «حماس» إن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسرتهم حماس في هجوم مباغت على بلدات إسرائيلية السبت «أكثر مما أعلن نتانياهو بأضعاف مضاعفة». وأكد الجناح العسكري لحركة «حماس» أنه سيتم إعلان عدد الأسرى الإسرائيليين الذين بحوزتهم «خلال ساعات» وقال أبو عبيدة في رسالة الى قادة الاحتلال «سيجري على الأسرى الإسرائيليين ما يجري على أهالي قطاع غزة، وإياكم أن تخطئوا بالتقدير». وأضاف المتحدث أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة».

الى ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدد المدنيين والعسكريين المحتجزين لدى «حماس» سيحدد شكل الحرب. وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، أن الوضع في «إسرائيل» لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة بعد هجوم حماس المباغت.

وشدد كونريكوس على أن الأولوية الآن هي إعادة الوضع لطبيعته جنوبا ثم حصر أعداد الإسرائيليين من المدنيين والجنود، ثم إغلاق الحدود ومنع الهجمات المستقبلية.

