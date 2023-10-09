ألمانيا وفرنسا تعززان أمن المواقع اليهودية

عربيات ودوليات

عززت ألمانيا وفرنسا الأمن حول المعابد والمدارس والمعالم الأثرية اليهودية بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة «حماس» الفلسطينية ضد إسرائيل. وشددت ألمانيا حماية الشرطة للمؤسسات اليهودية والإسرائيلية حيث خرج بعض أنصار الفلسطينيين إلى شوارع برلين للاحتفال بالهجوم. من جهتها ركزت فرنسا جهودها على حماية المعابد والمدارس اليهودية في المدن في جميع أنحاء البلاد، حيث أعرب أحد الزعماء اليهود عن قلقه من احتمال انتقال النزاع. ونشرت شرطة برلين صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر «أشخاصا يحتفلون بالهجمات على إسرائيل من خلال توزيع المعجنات» في سونينالي الشارع الرئيسي في منطقة نويكولن بالمدينة.

