مذبحة انتقامية عشوائية.. مئات الشهداء في غزة

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غزة - الوكالات: شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات الاحتلال العنيفة ضد الأحياء والمباني السكنية والمساجد والأراضي الزراعية في قطاع غزة، الذي استشهد حتى الآن 313 من سكانه، وجرح أكثر من ألفي شخص، وفق وزارة الصحة بالقطاع فيما نزح نحو 20 ألف فلسطيني إلى مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وأعلن جيش الاحتلال أنه هاجم 426 هدفا تابعة لحركة «حماس» من بينها 10 أبراج سكنية حتى الآن. واستخدم الاحتلال في عدوانه على غزة الزوارق والمقاتلات الحربية، التي سوت أبراجا سكنية بالأرض ودمرت مقار بنكين على الأقل، علاوة على العديد من منازل المواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع.

واظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الذي لحق بالقطاع، والأوضاع الصعبة التي يعيشها سكانه، الذين فقد الكثير منهم بيوتهم وممتلكاتهم.

وقال شاهد عيان امام ما كان قبل يوم واحد مبنىً سكنيا يضم العديد من الأسر «ما حدث هنا دمار شامل، نحن عائلة البواب، وكان 150 من أفراد عائلتنا يعيشون في هذه العمارة، فههنا بيتي وبيوت أعمامي وبيت أختي وبيوت أشقائي الخمسة وعائلاتهم، وكل تلك البيوت دمرت بالكامل». واضاف «جميعنا أصبحنا مشردين نسكن عند أقاربنا وأصدقائنا ومعارفنا».

مواطن آخر من سكان غزة يقف أمام حطام مسجد في الحي الذي يسكنه، بعد أن سوته غارة إسرائيلية بالأرض، ويبدو من ملابسه ويديه اللتين مازال التراب عالقا بهما أنه فرغ للتو من محاولة رفع أنقاض المسجد وإنقاذ من قد يكون عالقا تحته، يقول «كنا في هذا المسجد في أمان الله تعالى، وفجأة تعرض المسجد للقصف دون سابق إنذار، ودون إخبار أي أحد من الجيران». ويضيف «لقد روعوا الأطفال والشيوخ والنساء، وقد بعثرت المصاحف وقلب المسجد رأسا على عقب».

ويبدو أن «الانتقام الشديد» الذي توعد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضد «حماس» التي أوجعت الاحتلال بعمليتها غير المسبوقة «طوفان الأقصى»، لا يقتصر على الحركة فقط، فقد باتت غزة كلها نساءً وأطفالا ومسنين، أهدافا مشروعة للقصف الإسرائيلي العنيف. ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 20 طفلا وجرح 121 في غزة منذ مساء السبت، جراء غارات الاحتلال، كما أفادت مصادر طبية امس بانتشال جثامين عدة أطفال وسيدة حامل، استشهدوا في غارة شنها جيش الاحتلال على أحد المنازل وسط القطاع.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن شهود عيان أن مقاتلات إسرائيلية حربية شنت غارات على مبانٍ ومقار حكومية وأبراج سكنية وبيوت قادة لحركة «حماس» في مختلف مناطق القطاع، إضافة إلى مواقع عسكرية تتبع لفصائل المقاومة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن غارات استهدفت منازل قياديي حركة حماس في قطاع غزة، بينهم يحيى السنوار ونزار عوض الله ومحمود الزهار وفتحي حماد وعصام الدعليس وكمال أبو عوان وأبو معاذ السراج، كما دمرت مقر رئاسة العمل الحكومي التابع للحركة والواقع غربي القطاع.

