«حزب الله» يستهدف مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

عربيات ودوليات

أعلن «حزب الله» استهدافه 3 مواقع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وقصفه مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة صباح أمس.

واستهدف جيش الاحتلال بالمدفعية المناطق المحيطة بتلال كفرشوبا ردا على استهداف موقع رويسات العلم، ولم تتضح إلى الآن الأضرار التي أصابت المواقع.

كما قصف الخيمة التي يتهم حزب الله بنصبها في مزارع شبعا المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من حزب الله قوله إنه أعاد بناء الخيمة التي قصفها جيش الاحتلال في المكان الذي كانت فيه. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف المنطقة التى أطلقت منها القذائف، معلنا استعداده للتعامل مع كل الاحتمالات وعلى جميع الجبهات، على حد قوله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنهم هاجموا بطائرة مسيرة البنية التحتية لحزب الله في مزارع شبعا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان، وطلب من الإسرائيليين دخول المناطق المحصنة.

من جهتها، قالت قوة الطوارئ الدولية المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إنها تتواصل مع الأطراف المعنية كافة لاحتواء الموقف وتجنب التصعيد في المنطقة.

وحثت اليونيفيل جميع الأطراف على ضبط النفس، ودعتهم إلى التنسيق عبرها لخفض التصعيد ومنع التدهور الأمني.

ويأتي القصف بعد حالة من الترقب سادت على طول الحدود الجنوبية اللبنانية وتعزيز لدوريات يونيفيل والجيش اللبناني على الحدود، غداة عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام ضد إسرائيل. وكانت «القناة 13» الاسرائيلية أفادت بان مصر ابلغت اسرائيل السبت بان حزب الله سيقتحم مستوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في قطاع غزة.

