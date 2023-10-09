الأزهر يبشر بنهاية إسرائيل: كل احتلال إلى زوال

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: قدم الأزهر الشريف تعازيه لما وصفه بـ«العالم الصامت» عن ضحايا فلسطين الأبرياء، محييا صمود الفلسطينيين وداعيا الله أن يلهمهم الصمود بوجه «طغيان الصهاينة وصمت المجتمع الدولي». مؤكدا ان «كل احتلال إلى زوال إن آجلا أم عاجلا، طال الأمد أو قصر». وأعلن الأزهر في بيان له على موقعه الإلكتروني تقديمه «خالص العزاء وصادق المواساة في شهدائنا وشهداء الأمة الإسلامية والعربية، شهداء فلسطين الأبية، الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، وقضيتنا وقضيتهم، قضية شرفاء العالم القضية الفلسطينية». كما حيا الأزهر في بيانه وبكل فخر «جهود مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي»، وطالب العالم المتحضر والمجتمع الدولي «بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، احتلال الصهاينة لفلسطين». ووصف الاحتلال بأنه «وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية».