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عربيات ودوليات

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شرطي مصري يقتل سائحين إسرائيليين ومرشدهما في الإسكندرية


أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل سائحَين إسرائيليين ومرشدهما المصري في مدينة الإسكندرية شمال مصر، وقالت مصادر أمنية مصرية إن منفذ الهجوم شرطي مصري. ونقلت وسائل إعلام مصرية أن أحد أفراد الشرطة المصرية أطلق النار من سلاحه الشخصي على وفد سياحي بشكل عشوائي أسفر عن مقتل السائحَين ومرشدهما المصري. وأكدت المصادر المصرية أنه تم على الفور القبض على الشرطي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، فيما أعلن محامون مصريون التطوع للدفاع عن الشرطي. وقد توقفت حركة العبور على الحدود بين إسرائيل ومصر عبر معبر العوجة. ووقع إطلاق النار بعد يوم من الهجمات العسكرية التي شنتها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة «حماس» على إسرائيل.


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