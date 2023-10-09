تيباس ينتقد قرار «فيفا»

دوليه

استنكر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بدء مونديال 2030 بـ3 مباريات تفصل بينها عدة كيلومترات، في إشارة إلى تلك التي ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي. وحصلت المغرب وإسبانيا والبرتغال على ملف تنظيم كأس العالم 2020، باستثناء المباريات الأولى التي ستقام في 3 من دول أميركا الجنوبية (أوروغواي والأرجنتين وباراغواي)، كما حدث قبل 100 عام، على أن تستكمل بقية المباريات في أراضي البلد المضيف للبطولة. وقال تيباس: «إنها أخبار رائعة لإسبانيا، مفاجئة بعض الشيء، نحتاج فقط إلى مواجهة التحدي.. ومن الغريب بالنسبة لي أن كأس العالم يبدأ بـ3 مباريات تفصل بينها كيلومترات عدة».

