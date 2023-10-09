ميلان أزاح إنتر عن الصدارة

دوليه

استغل ميلان الهدية التي قدّمها له جاره اللدود إنتر بتعادله مع بولونيا 2-2، بأفضل طريقة ممكنة ففاز بصعوبة على مضيفه جنوى 1-0، أول من أمس وازاح «نيراتزوري» عن صدارة الدوري الإيطالي ضمن منافسات المرحلة الثامنة.

ونجح «روسونيري» في تخطي عقبة جنوى الذي يعاني في بداية الموسم مع فوزين فقط مقابل تعادلين و4 هزائم، واستقبل الهدية التي قدّمها له جاره اللدود إنتر على طبق من ذهب ليعتلي الصدارة برصيد 21 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن فريق المدرب سيموني إنزاغي. ويُدين ميلان بالنقاط الثلاث للبديل الأميركي كريستيان بوليسيك الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

وقرر مدرب ميلان ستيفانو بيولي وضع هداف الفريق هذا الموسم المخضرم الفرنسي أولفييه جيرو على مقاعد البدلاء (4 أهداف)، قبل أن يقف بعد دخوله إلى ارض الملعب في الدقيقة 66 بين الخشبات الثلاث بدلا من مواطنه الحارس مايك مانيان الذي طُرد عقب خروجه بشكل خطير لمواجهة البديل الغاني كاليب إكوبان (90+8)، في حين انقذت العارضة المهاجم ابن الـ 37 عاما من هدف (90+12). وانتظر ميلان حتى الدقيقة 87 ودخول البديل الأميركي بوليسيك لهز شباك منافسه بعد تمريرة عرضية بعيدة من مواطنه يونس موسى، لتصل الكرة إليه عند علامة الجزاء فسيطر عليها بقدمه اليمنى واستدار ليسدد بقدمه اليسرى في شباك الحارس الإسباني خوسيب مارتينيس (87)، ليطرد الاخير بدوره بالبطاقة الصفراء الثانية (90+13). وفرّط إنتر المتصدر بتقدمه بهدفين أمام ضيفه بولونيا ليسقط في فخ التعادل 2-2. وتقدّم إنتر بهدفين سجلهما في غضون دقيقتين عبر فرانتشيسكو اسيربي (11) والارجنتيني لاوتارو مارتينيس (13) الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين بـ 10 أهداف، لتهتز شباكه مرتين بهدفي ريكاردو أورسليني (19) والهولندي جوشوا زيركزي (52).

من ناحيته، لم يذق بولونيا، صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة، طعم الخسارة منذ مباراته الافتتاحية أمام ميلانو 0-2، ليحقق انتصارين مقابل 5 تعادلات، علما أن فريق «روسوبلو»فاز على إمبولي 3-0 في المرحلة الماضية، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي في ثلاث مباريات توالياً أمام هيلاس فيرونا ونابولي ومونتسا.

وقلّص يوفنتوس الفارق بينه وبين انتر المتصدر إلى نقطتين بعد فوزه بالديربي أمام جاره وضيفه تورينو 2-0. وجاء فوز يوفنتوس الذي تقدم للمركز الثالث موقتا بانتظار مواجهة نابولي حامل اللقب مع ضيفه فيورنتينا، على الرغم من غياب مهاجميه فيديريكو كييزا والصربي دوشان فلاهوفيتش بداعي الاصابة. وسجّل هدفي «السيدة العجوز»فيديريكو غاتي (47) والبديل والبولندي أركاديوش ميليك (62). وفشل تورينو، المتراجع للمركز الـ 12 مع تسع نقاط، في هز شباك منافسيه للمباراة الثالثة تواليا، في سلسلة من 4 مباريات تواليا لم يذق خلالها طعم الفوز حيث تعادل مع روما 1-1 وهيلاس فيرونا سلبا وخسر أمام لاتسيو ويوفنتوس بالنتيجة ذاتها 0-2.

