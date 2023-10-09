إنزاغي غاضب

دوليه

أبدى مدرب إنتر الايطالي سيموني إنزاغي حزنه بعد أن هدر فريقه فوزا كان في المتناول بتعادله أمام بولونيا 2-2 أول من امس. وقال انزاغي: «أنا غاضب، كما هي حال اللاعبين في غرفة تبديل الملابس. هي المرة الثانية، بعد المباراة أمام ساسوولو، التي نتقدم فيها ولم نتمكن من الفوز، بسبب الأخطاء المتهورة التي كلفتنا غاليا. كان يجب أن نسجل أكثر من هدفين في الشوط الأول».

وتابع «بعد 8 مراحل، سجلنا جيد بستة انتصارات وتعادل وهزيمة، لكني أجد صعوبة في تقبّل هذا التعادل. إنها كرة القدم، وعلينا أن نتطور». وحذّر إنزاغي فريقه قبل التوقف بسبب النافذة الدولية، قائلاً «نحن نركز على ما بين أيدينا، بغض النظر عما يفعله الآخرون. بعد فترة التوقف الدولي، سيتعيّن علينا أن نبدأ بقوة مرة أخرى، لأن جدولنا سيكون مزدحما».

