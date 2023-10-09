إنتر ميامي يفشل في التأهل

دوليه

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب بعد غياب 17 يوما للإصابة، إلا أنه لم يتمكن من تجنب هزيمة فريقه إنتر ميامي أمام سينسيناتي متصدر القسم الشرقي 0-1 ليفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بالدوري الأميركي. وتعد هذه أول هزيمة لإنتر ميامي في مباراة تحظى بمشاركة ميسي الذي عاد بعد غياب 4 مباريات ولعب 36 دقيقة في الشوط الثاني أول من أمس، آملا في مساعدة الفريق في الحفاظ على فرص التأهل للأدوار الإقصائية. وأحرز هدف فوز سينسيناتي في المباراة الأرجنتيني ألبارو بارييل (78)، ليتجمد رصيد إنتر ميامي عند 33 نقطة في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي، ويخسر فرص التأهل للأدوار الإقصائية قبل جولتين على نهاية الدور التمهيدي. وكان ميسي طالب بالتغيير خلال مباراة تورونتو يوم 20 سبتمبر الماضي، ولم يلعب ديربي فلوريدا أمام أورلاندو سيتي يوم 24 سبتمبر، ولا نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الذي خسره إنتر ميامي أمام هيوستن دينامو 1-2 وكذلك مواجهة شيكاغو فاير الأربعاء الماضي.