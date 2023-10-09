موناكو استعاد الصدارة

دوليه

استعاد موناكو صدارة الدوري الفرنسي بتغلبه على رينس الرابع 3-1، أول من أمس في المرحلة الثامنة من البطولة. ورفع موناكو رصيده في المركز الأول الى 17 نقطة، بفارق نقطة عن نيس الذي كان قد تصدر في وقت سابق بفوزه على متز 1-0. وسجّل أهداف موناكو كل من السنغالي إسماعيل جاكوبس (42) والاميركي فولارين بالوغين (46) ووسام بن يدر (40)، في خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم، وهدف رينس تيدي توما من مالطا (57 من ركلة جزاء). ويقبع رينس، مفاجأة الموسم والذي تلقى خسارته الثالث، في المركز الرابع بـ 12 نقطة. وقاد الدولي الجزائري هشام بوداوي فريقه نيس إلى الفوز على مضيفه متز 1-0. وسجّل لاعب الوسط البالغ 24 عاما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14. وحافظ نيس الذي حقق فوزه الرابع مقابل 4 تعادلات على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم. كما استعاد نيس نغمة الفوز بعد تعادله السلبي امام بريست الاسبوع الماضي، بفضل بوداوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد 14 دقيقة من صافرة البداية من تسديدة بقدمه اليمنى من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من ميلفين بار.