أنشيلوتي يشيد بفريقه بعد الفوز العريض

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أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بأداء لاعبيه المميز عقب الانتصار العريض 4-0 في مواجهة أوساسونا، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الاسباني، في معقل الميرنغي «سانتياجو برنابيو».

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «آس»الإسبانية: «الفوز كان جيدا جدًا. لعبنا بشكل رائع، واستمتعت أنا واللاعبون والجماهير. بدأنا بشكل جيد وهاجمنا بشكل أفضل». وأضاف: «حدد الهدف الأول مجريات المباراة، وفي الشوط الثاني نجحنا في استغلال الفرص التي كانت متاحة لنا. هدف بيلينغهام الأول كان مفتاح المباراة».

وتابع: «كانت مباراة جماعية. لعبنا بشكل جيد جدًا، سواء بالكرة أو بدونها. ومن هذا المنطلق، الجميع قد قدم مباراة متميزة، حتى في الدفاع. لعب تشواميني بشكل جيد جدًا كمدافع لأول مرة. الفريق كان قويًا في الدفاع، ومحكما في وسط الملعب، وفعالًا في الهجوم». وعن صدارة الفريق في الدوري ومجموعته بدوري الأبطال، علق: «حتى الآن، قمنا بعمل جيد. على الرغم من المشاكل العديدة التي واجهناها، إلا أن الفريق قد أنجز في جميع الجوانب. لدينا نقطة سوداء من مباراة الديربي التي لم تسر بشكل جيد، ولكن عمومًا نحن نقوم بأداء جيد جدًا». وقاد الشاب الانكليزي جود بيلينغهام فريقه ريال الى فوز كاسح على أوساسونا 4-0. وتناوب على رباعية ريال كل من بيلينغهام (9 و54)، رافعاً رصيده الى 8 أهداف في صدارة الهدافين، البرازيلي فينيسيوس جونيور (65) وخوسيلو (70). واستعاد الفريق الملكي المركز الأول بعد أقل من ساعتين على تصدر جيرونا الفائز على قادش 1-0، رافعا رصيده الى 24 نقطة بفارق نقطتين عن وصيفه، و4 نقاط عن برشلونة الثالث. واضاف أنشيلوتي «يخلق بيلينغهام العديد من الفرص في الهجوم، وهو يشارك بشكل كبير في اللعب الهجومي للفريق وعدم وجوده في مركز ثابت يمنحه الأفضلية». وتابع «لقد كانت بداية مفاجئة للموسم بالنسبة له في جميع الجوانب. من الواضح أنه لم يتوقع أحد هذا المستوى، من حيث الأهداف».

ونجا اشبيلية من خسارة جديدة بعدما سجّل له المغربي يوسف النصيري هدفا قاتلا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليُعادل لفريقه أمام ضيفه رايو فايكانو 2-2. وتعادل ريال مايوركا مع ضيفه فالنسيا 1-1. ويحتل فالنسيا المركز التاسع بـ 11 نقطة مقابل 8 لمايوركا في المركز 13.

