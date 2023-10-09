تن هاغ: نحن من صنعنا حظنا

دوليه

عبر الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مان يونايتد، عن سعادته بالانتصار الشاق على حساب ضيفه برينتفورد 2-1 أول من أمس ضمن الجولة الـ 8 من الدوري الإنكليزي.

وقال تين هاغ في تصريحات عقب المباراة لشبكة بي بي سي: «هناك حالة من الارتياح، تلك المباراة تلخص الموسم». وتابع: «بدأنا بصورة جيدة، لكنها ليست مثالية، ثم منحنا الخصم هدفا بغرابة. اتخذنا قرارا خاطئا بتنفيذ المخالفة سريعا في وقت لم يكن فيه كل لاعب في مركزه، فخسرنا الكرة ثم معركة منطقة الجزاء وتأخرنا في النتيجة». وأضاف: «واصلنا التقدم وحافظنا على الإيمان والقتال، ومن ثم حصدنا المكافأة في النهاية، نحن من صنعنا حظنا». وعلق على تبديل سكوت ماكتوميناي مسجل الثنائية: «كان الغرض من دخول سكوت أن نحظى بالطاقة والإبداع وإيجاد لاعب آخر قادر على الوصول لمنطقة الجزاء».

واسترسل: «في النهاية تحتاج للتحلي ببعض الحظ أو كثير منه... شارك سكوت بالأداء المطلوب والطاقة المناسبة، كان ملتزما بالتسجيل». وأكد: «إنه يقاتل دائما من أجل الشعار والقميص والنادي». وواصل: «يجب أن يكون القتال سلوك الجميع... لم يكن ذلك ما شاهدناه في الأسابيع الأخيرة، كل الخصوم تملك الحافز للتغلب علينا، ومن ثم يجب أن نظهر جوعا أكبر».

