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دوليه

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شتوتغارت تفوق على أوغسبورغ


تابع المهاجم الغيني سيرهو غيراسي تألقه منذ بداية الموسم وسجل ثلاثية قاد بها فريقه شتوتغارت للفوز على ضيفه فولفسبورغ 3-1 واعتلاء الصدارة، أول من أمس ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الالماني. ورفع غيراسي الذي سجل «هاتريك» جديدة في الدقائق 67 من ركلة جزاء و78 و82، رصيده في صدارة الهدافين إلى 13 هدفاً في 7 مباريات، في رقم قياسي جديد في الدوري محطماً الرقم السابق للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ السابق وبرشلونة الإسباني الحالي في موسم 2019-2020، حين سجل 11 هدفاً في المراحل السبع الاولى.


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