الأمير وولي العهد: نجاح باهر لآسياد هانغتشو

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بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن بالغ سروره بمناسبة النجاح الباهر لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي استضافتها مدينة هانغتشو خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2023 بكل جدارة واقتدار وبصورة عكست الوجه الحضاري المشرق للبلد الصديق في مختلف الميادين، مشيدا سموه بما وفرته جمهورية الصين الشعبية الصديقة من استعدادات كبيرة وامكانات متميزة وعالية المستوى في تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي على أكمل وجه وما سخرته من جهود حثيثة لتوفير جميع المستلزمات والمتطلبات المرافقة لهذه الدورة الكبرى والتي حظيت بثناء وإعجاب الجميع في كل أنحاء العالم، متمنيا سموه له موفور الصحة والسعادة ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمناسبة نجاح دورة الالعاب الآسيوية التاسعة عشرة بكل جدارة واقتدار. مشيدا سموه بالإمكانيات المتميزة التي وفرتها جمهورية الصين الشعبية خلال تنظيم هذه الدورة الكبرى ومتمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق المزيد من التطور والنماء.

وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمناسبة نجاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي استضافتها مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

