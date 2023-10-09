برونزية لفريق «الكاتا»

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أنهت الكويت مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي اختتمت أمس بمدينة هانغتشو بإحراز برونزية جديدة حققها منتخب الكراتيه المكون من محمد الموسوي وسلمان الموسوي ومحمد حسين ضمن منافسات (الكاتا) للفرق. ورفعت الكويت حصيلتها في الدورة بمجمل الالعاب الى 11 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وأربع فضيات ومثلها من البرونزيات.

وقال المدير الفني لمنتخب الكويت للعبة جابر حماد في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الفوز ان أبطال منتخبنا الوطني للعبة محمد الموسوي وسلمان الموسوي ومحمد حسين تمكنوا من تقديم مستوى مميز في هذه المسابقة الاستعراضية الجماعية قبل ان تتوقف مسيرتهم عند الدور نصف النهائي.

وأضاف الحماد أن منتخب الكويت تقاسم المركز الثالث مع منتخب العراق خلف منتخبي اليابان صاحب الذهبية ومكاو الذي نال الفضية ليواصل أبطال الكراتيه تألقهم اللافت في البطولة اذ أحرزوا بمفردهم أربع ميداليات متنوعة (ذهبية وفضية وبرونزيتان). وأشاد بالمستويات الفنية الرائعة للاعبين في الدورة معتبرا ما تحقق من انجازات يشكل دافعا كبيرا لهم لتحقيق المزيد من الانتصارات في الاستحقاقات الرياضية المقبلة. وفي منافسات السيدات، خرجت اللاعبة دلال السعيد من مسابقة كوميتيه بوزن تحت 50 كغم بخسارتها في دور الـ 16 امام اليابانية المصنفة عالميا مياهارا.

وأنهت الصين المضيفة الدورة في صدارة جدول الميداليات برصيد 201 ميدالية ذهبية قياسية، متخطية رقمها السابق الذي حققته في نسخة غوانغجو على ارضها عام 2010 عندما فازت بـ199 ميدالية ذهبية. ونالت الصين في نسخة العام الحالي 111 فضية و71 برونزية وبلغ رصيدها 383 ميدالية من مختلف المعادن.

وأنهت الصين الدورة بفارق كبير عن اليابان صاحبة 188 ميدالية بينها 52 ذهبية فقط، وكوريا الجنوبية التي ظفرت بـ190 ميدالية بينها 42 ذهبية.

