الأبيض ابتعد بالصدارة

محلية

?

استفاد الكويت من نتائج الجولة الرابعة للدوري الممتاز بأفضل طريقة ممكنة، وابتعد عن أقرب منافسيه بـ 4 نقاط كاملة بعد فوزه على الشباب 4-1 أول من أمس في ختام الجولة. وتصدر الأبيض الترتيب برصيد 12 نقطة محققاً العلامة، أمام العربي والقادسية اللذين تعادلا 1-1 في الدربي أول من أمس أيضاً وارتفع رصيد كلا منهما إلى 8 نقاط. وتناوب على تسجيل رباعية الكويت كل من طه الخنيسي (15 من ركلة جزاء)، والسنغالي مامي ساهير بالخطأ في مرمى فريقه (26)، ومحمد دحام (60)، وعلي حسين (81)، في حين سجل للشباب الكولومبي كارلوس ريفاس (81). وشهدت الجولة فوز كاظمة على السالمية 2-1، والنصر على خيطان 2-1، وتعادل الفحيحيل مع الجهراء 0-0.

وتتوقف مسابقة الدولي لمدة 10 أيام خلال فترة التوقف الدولي التي يخوض فيها الأزرق مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي والمنتخب السوري.

