الأزرق تدرب في دبي

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خاض الأزرق أمس تدريبه الأول على ستاد نادي الضباط بدبي استعداداً لمواجهتي الإمارات وسورية الوديتين يومي 12 و17 أكتوبر الحالي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك بعد وصوله صباح أمس إلى الإمارات. واستدعى البرتغالي روي بينتو مدرب الأزرق 24 لاعباً للمباراتين، حيث شهدت القائمة الاستدعاء الأول للاعب نادي الكويت والمنتخب الأولمبي محسن فلاح، وخلت من حارس مرمى العربي سليمان عبدالغفور الغائب بداعي الإصابة. وضمت القائمة كل من: حراس المرمى عبدالرحمن كميل، وضاري العتيبي، وعبدالرحمن المجدلي، واللاعبين: فهد الهاجري، مشاري غنام، محسن فلاح، حسن حمدان، عبدالله عمار، خالد إبراهيم، مهدي دشتي، أحمد الظفيري، أحمد الزنكي، رضا هاني، فيصل زايد، سلطان العنزي، بدر طارق، عيد الرشيدي، مبارك الفنيني، حمد حربي، عبدالله الفهد،عذبي شهاب، شبيت الخالدي، محمد دحام، سلمان العوضي.

من جانب آخر، استدعى البرتغالي ايميليو بيكسي 23 لاعباً لقائمة المنتخب الأولمبي، هم: عبدالرحمن الفضلي، فهد العازمي، معاذ العنزي، عثمان الدوسري، حسن علي، عبدالعزيز البحر، عبدالرحمن الديحاني، فيصل الشطي، يوسف الحقان، خالد الفضلي، بندر السلامة، جاسم شموه، بدر المطيري، محمد الراشد، مساعد الشايع، إبراهيم كميل، فهد الحربي، سلطان الفرج، عبدالعزيز أسعد، طلال الحجرف، فهد الفضلي، حمد الطويل، وعبدالرحمن العنزي. ويتدرب «أزرق الأولمبي» اليوم على الملعب الفرعي لاستاد جابرالدولي، على أن تستمر التدريبات حتى يوم الخميس المقبل موعد المغادرة إلى الدوحة استعداداً لمواجهة منتخب قطر الأولمبي يوم 15 أكتوبر الحالي.

