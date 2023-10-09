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عاشور يطالب بإقالة لجنة الحكام


طالب رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور اتحاد الكرة بإقالة لجنة الحكام، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عما سيحدث مستقبلاً من الحكام. وكتب عاشور على حسابه الشخصي في منصة (X) بعد مباراة العربي مع القادسية موجها حديثه إلى اتحاد الكرة: «بعد الاخطاء الكارثية لحكام الساحة والفار في جميع المباريات، وكذلك غياب مبدأ الثواب والعقاب للحكام، يجب اقالة لجنة الحكام حالا واستغلال فترة الايقاف لتعديل امورها، ونحملكم المسؤولية كاملة في ما سيحدث مستقبلا منهم». وكان نادي السالمية طالب هو الآخر في بيان له بإقالة اللجنة بعد الأخطاء التي شهدتها مباراة السماوي مع الكويت وانتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد وطرد لاعب السالمية ايساكا ابودو.


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