الشملان بطل «مبارزة ستلايت»

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أحرز يوسف الشملان الميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم (ستالايت) للمبارزة لسلاح السابر بعد تغلبه في المباراة النهائية على لاعب منتخب ايطاليا جيرجي ماركيانو بنتيجة 15-11 ليصبح أول لاعب كويتي يحرز الميدالية الذهبية لهذه البطولة. وأضاف الشملان الذهبية إلى برونزية دورة الالعاب الاسيوية التاسعة عشرة التي اختتمت في مدينة هانغتشو أمس.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الكويتي للمبارزة عبدالكريم الشملان بطولة (ستالايت) تعد من البطولات المصنفة من الاتحاد الدولي للعبة لأهميتها في حصد النقاط للتأهل الى اولمبياد باريس 2024. وقال الشملان في تصريح صحافي ان البطولة ضمت عددا من أفضل لاعبي المبارزة في العالم وعددهم 35 لاعبا يمثلون 16 دولة و«يعتبرون النخبة في هذه اللعبة ما سيسهم بالتأكيد في رفع مستوى البطولة إلى أقوى المستويات». وأشار إلى ان البطل الشملان هو اول لاعب كويتي يحقق الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم ستالايت للمبارزة بشكل عام مبينا انه حصل على العلامة الكاملة (4 نقاط) التي تضاف الى مجموع النقاط المجمعة من اجل التأهل الى اولمبياد باريس. وذكر ان اللاعب الشملان سيشارك في عدد من البطولات المقبلة خلال الشهرين الحالي والمقبل ومن المرجح الاعلان رسميا عن تأهله الى الاولمبياد خلال شهر ديسمبر.وأعرب عن ثقته بقدرات لاعبي المنتخب الكويتي للمبارزة على مواصلة تحقيق النتائج الايجابية في هذه البطولة العالمية وإثبات تطور مستوى اللعبة في الكويت وإظهار المستوى الفني العالي الذي وصل اليه اللاعبون.

