الكويت وبرقان في «طائرة الاتحاد»

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يخوض الكويت اختبارا صعبا امام برقان في 07:00 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الثالثة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة أولى بطولات الموسم والتي تشهد 4 مباريات أخرى تجمع الشباب مع التضامن في 05:00 مساء على الصالة ذاتها، فيما يلعب كاظمة مع اليرموك في 06:00 على صالة الساحل، والعربي مع الساحل في 07:00 على صالة اليرموك. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور النهائي إذ يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي. ويتصدر القادسية وكاظمة ترتيب الفرق بـ 6 نقاط، ثم الكويت والعرب وبرقان والشباب بـ 3 نقاط لكل منهم، ثم اليرموك والساحل والتضامن دون رصيد من النقاط.

