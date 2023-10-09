loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الكويت وبرقان في «طائرة الاتحاد»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 09 أكتوبر 2023

?
يخوض الكويت اختبارا صعبا امام برقان في 07:00 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الثالثة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة أولى بطولات الموسم والتي تشهد 4 مباريات أخرى تجمع الشباب مع التضامن في 05:00 مساء على الصالة ذاتها، فيما يلعب كاظمة مع اليرموك في 06:00 على صالة الساحل، والعربي مع الساحل في 07:00 على صالة اليرموك. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور النهائي إذ يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي. ويتصدر القادسية وكاظمة ترتيب الفرق بـ 6 نقاط، ثم الكويت والعرب وبرقان والشباب بـ 3 نقاط لكل منهم، ثم اليرموك والساحل والتضامن دون رصيد من النقاط.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة