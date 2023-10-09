فوز الكويت وخسارة القادسية في «السلة العربية»

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خسر القادسية امام دجلة الجامعة العراقي 90-94، فيما فاز الكويت على السيب العماني 90-49 امس في منافسات دور الـ 16 من بطولة الاندية العربية الـ 35 لكرة السلة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة حتى 12 اكتوبر الحالي. وبهذا الفوز السهل واصل الكويت حملة الدفاع عن لقبه بنجاح ببلوغ الدور ربع النهائي، في حين سيلعب الاصفر على أدوار تحديد المراكز. وقدم القادسية أداء مميزا أمام دجلة وتمكن من التقدم في العديد من أوقات المباراة إذ بقيت النتيجة متأرجحة بين الفريق قبل أن يحسمها دجلة بالثواني الأخيرة 94-90. وفي اللقاء الاخر لم يجد الكويت صعوبة في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية مستغلا الفارق الفني الكبير عن خصمه لينهي المباراة بفارق 41 نقطة 90-49.

